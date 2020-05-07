Samsung, televizyonlarında ekolojik ambalaj dönemini başlatıyor

Samsung, satın alınacak televizyonların yerleştirileceği kutuların daha kolay açılabilmesini sağlayabilmek amacıyla çevre dostu oluklu karton kutular kullanacak.

Samsung Electronics açıklamasına göre, şirket, çevresel ayak izini azaltmak amacıyla 2020 model Lifestyle TV ürün portföyünde yeni çevre dostu ambalajları kullanmaya başlayacak.

Samsung'un çevre dostu oluklu kartondan üretilen yeni ekolojik ambalajları Samsung'un Serif, Frame ve Sero serilerinde kullanılacak ve müşterilere karton kutuların yeniden kullanımı için daha kolay bir geri dönüşüm ve ileri dönüşüm olanağı sunacak.

Çevre dostu yeni kutular Türkiye'de satılacak televizyonlarda da kullanılmaya başlanacak.

Samsung, müşterilerin kutuları daha kolay açabilmelerini sağlayabilmek amacıyla, çevre dostu oluklu karton kutularının her bir tarafına nokta vuruşlu tasarımlar yerleştirdi.

Bu kutularda, ayrıca müşterilere karton kutulardan küçük sehpa gibi ev eşyalarını nasıl yapabileceklerini anlatan ve kutunun üzerindeki QR kod taranarak ulaşılabilen bir kılavuz da bulunacak.

Serif serisi TV sahipleri, karton kutulardan kedi evi, dergilik ve hatta eşyalarını ve uzaktan kumanda gibi elektronik cihazlarını koyabilecekleri raflar yapabilecek.

Samsung, bu yılın başında, kaynakların verimli kullanımına verdiği destek nedeniyle ekolojik ambalaj konseptiyle CES 2020 İnovasyon Ödülü kazanmıştı.

Yeni ekolojik ambalajların lansmanı kapsamında, Samsung ve İngiliz yaşam dergisi Dezeen, en özgün ve kullanışlı tasarımları ödüllendirecekleri bir küresel tasarım yarışması da başlattı.

Kazanan tasarımlar, ekolojik ambalajlardaki kılavuzlarda da yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Genel Başkan Yardımcısı ve Görsel Ekran Bölümü Ürün Strateji Ekibi Başkanı Kangwook Chun, tüketicilerin genelde kendileriyle benzer ilkeleri ve değerleri paylaşan markaların ürünlerini satın almayı tercih ettiğini belirterek, "Ekolojik ambalajlarımızla müşterilerimize çevreyi kendilerini ifade etmekte önemli bir yol olarak görecekleri yeni bir deneyim sunacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.