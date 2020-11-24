Samsung TU8500 Smart TV ile oyun tutkunlarına üst seviye deneyim sunuyor - Son Dakika

Samsung TU8500 Smart TV ile oyun tutkunlarına üst seviye deneyim sunuyor

24.11.2020 11:33
Samsung TU8500 Smart TV ile oyun tutkunlarına üst seviye deneyim sunuyor, System.String[]

Samsung'un TU8500 Crystal UHD 4K Smart TV modeli, sahip olduğu özelliklerle video oyun tutkunlarına üst seviye deneyim imkanı sağlayan bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Samsung'un TU8500 Crystal UHD 4K Smart TV modeli, sahip olduğu özelliklerle video oyun tutkunlarına üst seviye deneyim imkanı sağlayan bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, TV'ler sahip oldukları teknolojik özellikler ile video oyunları oynamak için de büyük ilgi görüyor. Samsung'un TU8500 Crystal UHD 4K Smart TV modeli, sahip olduğu "Dinamik Kristal Ekran", "Dual LED", "Crystal İşlemci 4K, 3 Taraflı Çerçevesiz Tasarım", "Oyun İyileştirici" gibi teknolojileriyle büyük ekranda oyun oynamak isteyenler için güçlü bir alternatif olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Samsung'un 43", 50", 55" ve 65" seçenekleri ile gelen bu televizyonu, büyük ekranlı TV'de kaliteli ve akıcı bir oyun deneyimi yaşamak isteyenlere hitap ediyor.

Oyunların gerçekçi renk kalitesiyle oynanmasını sağlıyor

Samsung TU8500 Crystal UHD 4K Smart TV'de kullanılan Dinamik Kristal Ekran geniş bir yelpazeye yayılan renkleriyle oyun oynarken kullanıcının kendisini ekrandaki aksiyona kaptırmasına imkan veriyor. Dinamik Kristal Ekran, her detayın görünmesi için gerçekçi varyasyonlar sunuyor. Ayrıca Dual LED özelliği sayesinde her sahne için doğru renk tonu sunuluyor ve arka aydınlatma teknolojisi, farklı renk tonundaki içeriklere göre arka ışık renk tonunu ayarlıyor ve böylece içerikler daha doğru tonda ve olması gerektiği gibi gösteriyor. Tüm bunların yanı sıra bu TV'de yer alan Crystal İşlemci 4K ile tek bir çip kullanılarak renkler ayarlanıyor, yüksek kontrast oranı optimize ediliyor ve HDR görüntü sağlanıyor.

Samsung TU8500 Crystal UHD 4K Smart TV ekran optimizasyonu ile gecikmelerin hemen hemen hiç fark edilmemesini sağlayarak kullanıcıya daha fazla kontrol imkanı veren Oyun İyileştirici ile oyunları daha akıcı bir şekilde oynanabilmesine olanak tanıyor. Böylelikle oyunlardaki etkileyici sahneler görüntüde herhangi bir bulanıklık ya da titreme olmadan sorunsuzca oynanabiliyor. Ayrıca Oyun İyileştirici özelliği oyunların farklı sahne özelliklerine göre görüntüyü ve sesi geliştirerek oyun deneyimine keyif katıyor.

Oyun konsolunu da kontrol eden kumanda

TV'nin yanında gelen Tek Uzaktan Kumanda ile uygulamaları, TV uydu alıcısı ve hatta oyun konsolu kontrol edebiliyor. Bu kumanda içeriklere hızla erişim sağlayarak son derece basit bir kullanım sunuyor. Tüm bunların yanı sıra Dokun ve Gör özelliğini kullanarak mobil oyunları akıllı telefondan TV'ye yansıtmak da bir dokunuş kadar kolay hale geliyor. Akıllı telefonla TV'ye dokunulduğunda, TV dokunmayı algılıyor ve otomatik olarak yansıtılıyor.

oyunlar, Samsung, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsung TU8500 Smart TV ile oyun tutkunlarına üst seviye deneyim sunuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü Güne düşüşle başlayan altın 463 liradan işlem görüyor Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Bakan Soylu kadına şiddete karşı savaş açtı: Gecikmeyin bile demiyorum, acele edin Profesörün adına sahte Instagram hesabı açıp teşhis bahanesiyle ailelerden çocukların özel bölgelerine ait fotoğraf istemişler Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesini kaybetti
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Güne düşüşle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor         
11:34
Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife         
11:24
Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi         
11:20
Bahçeli, Bahçeli, "Erdoğan Bahçeli'yi harcar" iddiasına sert çıktı: Biz harcarsak hainleri harcarız         
11:11
Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş         
11:04
Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı         
10:46
Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı         
10:10
23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı 23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı         
10:01
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 12:15:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsung TU8500 Smart TV ile oyun tutkunlarına üst seviye deneyim sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei