Son Dakika Haberleri: Samsung, Türkiye'de Üreteceği Ürünlerine Yenilerini Ekliyor

Samsung, Türkiye'de Üreteceği Ürünlerine Yenilerini Ekliyor

1 saat önce

Samsung Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, Mayıs ayından itibaren elektrikli süpürge, ilerleyen dönemlerde ise beyaz eşya ve ankastre üretimine başlayacak.

Samsung, Türkiye'de Üreteceği Ürünlerine Yenilerini Ekliyor, System.String[]
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Türkiye'de halihazırda televizyon üretimi gerçekleştiriyor. Mayıs ayında üretim bandını genişletecek olan Samsung, önce elektrik süpürgesi üretimine; daha sonra ise beyaz eşya ve ankastre ürünleri üretimine başlayacak. Ülkemizin sevilen teknoloji markalarından biri olan Samsung, bu hamlesiyle birlikte Türkiye'deki yatırımlarını da genişletmiş oldu.




Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Türkiye pazarında kalıcı olmak istediklerini dile getirdi. Hürriyet gazetesinden Ahmet Can'ın haberine göre DaeHyun Kim'in Türkiye'deki üretim artırma yatırımlarıyla ilgili olarak şu şekilde konuştu;

"Samsung, Türkiye'de kalıcı olmak istiyor. Dolayısıyla servis, kanal ve üretimden oluşan üç ayağa yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda ilk adımı televizyonla attık. Şu anda Türkiye'de sattığımız televizyonların yüzde 55'nin montajını Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Bu oranı 2019'da yüzde 80'e kadar çıkarmayı planlıyoruz. Ankastre ürünlerimizin üretimini de Türkiye'de yapmaya başladık. Mayıs ayında elektrik süpürge modelimizin üretimine başlıyoruz. Türkiye'de üretilecek beyaz eşya ürünlerimiz araısndan çamaşır makinesi de var."
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:00 

Teknoloji
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