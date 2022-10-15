Samsung yetkilisi ile akıllı TV'lerin geleceğini konuştuk! - Son Dakika
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Samsung yetkilisi ile akıllı TV'lerin geleceğini konuştuk!

15.10.2022 14:41
Samsung yetkilisi ile akıllı TV'lerin geleceğini konuştuk!

Samsung TV departmanının en yetkili isimlerinden Kang IL Chung ile akıllı televizyonların geleceği hakkında konuştuk.

Akıllı telefon pazarının lider üreticileri arasında yer alan Samsung aynı zamanda çip ve panel üretiminde de dünyanın sayılı isimleri arasında yer alıyor. Öyle ki kullandığımız birçok cihazın ekranı da aslında ona ait. Bugün Samsung ekran departmanından TV modellerinin planlanmasından sorumlu Kang IL Chung ile akıllı televizyonların geleceği hakkında konuştuk.

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Televizyon endüstrisinin geleceğini belirleyecek birçok etken ve teknoloji bulunuyor. Örneğin Samsung, TV alanında son dönemde LCD, mini LED ve OLED üzerine yoğunlaşıyor. Fakat tüketicilere en iyi deneyimi sunma üzerine bir yol izleneceği belirtiliyor.

Bununla birlikte Kang IL Chung, evden çalışan sayısının arttığına ve ihtiyaçların da buna göre değiştiğine dikkat çekiyor. Zira artık akıllı televizyonlarımız ile yalnızca konvansiyonel medyayı takip etmiyoruz. Birçok dijital platform dizi, film ve eğlence alanında alışageldiğimizin dışında hizmetler sunuyor. Tüketiciler de bu tip yeniliklerin TV'lerine entegre olmasını talep ediyor.

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Dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda yapılan müşteri memnuniyet ve beklenti anketlerinde 1. sırada boyut, 2. sırada fiyat, 3. sırada ise tasarım yer alırken günümüzde teknik özellikler çok daha gerilerde kalıyor. Örnek vermek gerekirse birçok kişi kullanmış olduğu TV'de 8K çözünürlük veya yüksek görüntü ve ses kalitesi yerine kumanda üzerindeki basit bir Netflix tuşunu tercih edebiliyor.

Tabii Samsung uzun vadede TV teknolojisinde mevcut ekran teknolojilerinin de limitlerini aşmak istediğini ve bunu da insanları gerçekten ekranların içerisindeymiş gibi hissettirerek başarmayı hedeflediklerini söylüyor Fakat kısa dönemde ihtiyaçlara ve ev içi aktivitelere uygun çözümler sunmanın öncelikleri olduğunu belirtiyor.

Üst seviye cihazların ise yaygınlaşmamasının asıl nedeninin fiyatların yüksekliği olduğunun farkında olduklarını görüyoruz. Bunun için de micro LED adını verdikleri teknoloji piyasaya sürdüklerini, bu sayede insanlara Wall serisi benzeri büyük ekran deneyimini çok daha uygun fiyatlara sağladıkları için satışların arttığı belirtiliyor.

Akıllı televizyonlarda sunulan yapay zeka teknolojilerine geldiğimizde ise şu an için yalnızca görsel kalitesini iyileştirme amacıyla yer vereceklerini anlıyoruz. Fakat TV'lerin Bixby'den Alexa'ya kadar her türlü asistan ile tam uyumlu çalıştığı belirtiliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung yetkilisi ile akıllı TV'lerin geleceğini konuştuk! - Son Dakika

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