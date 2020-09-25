Samsung, TV Plus Hizmetini Ücretsiz Bir Şekilde Sunacak! - Son Dakika

Samsung, TV Plus Hizmetini Ücretsiz Bir Şekilde Sunacak!

Samsung ücretsiz bir şekilde sunacağı canlı TV uygulamasını TV Plus; Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy Note10 ve Galaxy Note20 kullanıcılarının hizmetine sunulacak. Dezavantajı ise, şirket bu hizmeti sadece bazı bölgelerde aktif olacak.

Samsung, TV Plus Hizmetini Ücretsiz Bir Şekilde Sunacak!, System.String[]

Samsung firması akıllı telefonda elde ettiği başarıyı farklı platformlara da taşımak istiyor. Şirket birçok yazılım ve uygulama ile Galaxy akıllı telefonlarını destekliyor. Özellikle, 2016'da Samsung, akıllı TV'leri için ücretsiz TV Plus akış hizmetini başlatmıştı. Samsung, dört yıl boyunca, kullanıcıların ücretsiz şovları izlemelerine izin vererek hizmeti ücretsiz sundu. Dipnot olarak belirtmek isterim; Ülkemizde Samsung TV Plus hizmeti ne yazık ki bulunmamaktadır. Mevcut olan ülkeler; ABD, İngiltere. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, Avusturya, Kore ve Tayland ABD ve Kanada'da mevcut olacaktır.

Güney Koreli dev, şimdi de seçilen Galaxy akıllı telefonlar için hizmet verdiğini duyurdu. Beklendiği gibi, hizmet hala kullanıcılar için tamamen ücretsizdir. Ancak yayın akışı bazı bölgelerde aktif olacaktı. Samsung TV Plus hizmeti ile ilgili bilmeniz gereken her şey burada!

Samsung TV Plus Canlı Akış Hizmeti Galaxy Akıllı Telefonlara Geliyor!

Samsung TV Plus canlı yayın hizmeti, yaklaşık 135 farklı kanaldan canlı içerik sunarak, kullanıcıların yeni içerikleri art arda izlemelerine olanak tanır. Bu hizmetin en iyi yanı, tamamen ücretsiz olması ve öyle kalmasıdır. TV Plus hizmeti, Galaxy Note 20, S20, Note 10 ve S10 cihazları gibi birden fazla Galaxy akıllı telefonunda sunulacak. Şaşırtıcı bir şekilde, listede katlanabilir Galaxy Fold cihazı yok. Bununla birlikte, Samsung'un yakın gelecekte akış hizmetini daha fazla cihaza getireceğini görebiliriz.

Samsung TV Plus artık Galaxy cihazları için mevcut olsa da bu, şirketin TV'lerinde kullanılamayacağı anlamına gelmiyor. Ayrıca, hizmetten yararlanmak için kredi kartı bilgilerinizi veya herhangi bir ek hizmeti eklemenize bile gerek olmadığını belirtmekte fayda var. Bununla birlikte, uygulamada herhangi bir indirme özelliği yoktur ve bunun canlı bir TV akış hizmeti olduğu düşünüldüğünde bu mantıklıdır.

Bu 135 kanal arasında CBS News, Bloomberg TV +, ET Live, BeINSPORTS XTRA, FOX SOUL, Science TV ve çok daha fazlası gibi birçok popüler kanal var. Uygulamada çok sayıda kanal varken, yine de birinci sınıf kablo ağlarını kaçıracaksınız. Son olarak, ikamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak bir tür coğrafi kısıtlamalar olabilir.

Galaxy S20 FE, Galaxy F14 de geliyor!

Samsung, TV Plus akış hizmetini başlatmanın yanı sıra iki yeni akıllı telefon da piyasaya sürmeyi planlıyor. Resmi olarak tanıtımı yapılan Galaxy S20 Fan Edition'a şirket için önemli bir teknolojik ürün olacaktır. Şirket, akıllı telefon hakkında daha fazla bilgi vereceği Galaxy Unpacked etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Samsung Galaxy S20 Fan Edition için öngördüğü satış hedefi 10 miyon adet olacağı söyleniyor. Samsung ayrıca Galaxy F adında kamera merkezli uygun fiyatlı bir seri üzerinde çalışıyor.

İngiltere, Almanya, Samsung, TV, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 02:20

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Samsung, TV Plus Hizmetini Ücretsiz Bir Şekilde Sunacak! - Son Dakika

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