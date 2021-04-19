Samsung'un AR ürünü Galaxy SmartTag+ eşyaları bulmayı kolaylaştırıyor - Son Dakika

Samsung Electronics, eşyaların konumunu bildiren yeni Galaxy SmartTag+ cihazının dünya çapında 16 Nisan'da satışa sunulacağını duyurdu.

Samsung açıklamasına göre, hem Bluetooth Düşük Enerji (BLE) hem de Geniş Paylaşım Ağı (UWB) teknolojisiyle donatılan Galaxy SmartTag+ sayesinde, eşyaların konumunu artık çok daha doğru bir biçimde tespit etmek mümkün olacak.

Galaxy SmartTag+ kullandığı artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle, akıllı telefonunun kamerasını kullanarak kaybolan eşyaların bulunduğu yeri görüntülemeyi sağlıyor.

Akıllı etiketinizin yerini uzaktan bulabiliyorsunuz

Açıklamada verilen bilgilere göre, Galaxy SmartTag+, SmartThings Find'ın güçlü konumlandırma kapasitesini daha da artırıyor. Etiketin bulunduğu araba anahtarı, çanta, cüzdan gibi eşyaları, sahibinden çok uzakta olsalar dahi harita üzerinde tespit edebilmeye olanak veriyor.

Bunun nedeni ise etiketlerde kullanılan BLE teknolojisi ve Galaxy cihaz ağının gücü. SmartThings uygulaması üzerinden SmartThings Find hizmetini kullananlar, akıllı telefonları veya tabletleri ile kaybolmuş akıllı etiketlerini veya cihazlarını bulabiliyor.

SmartThings Find hizmetine akıllı etiketin kaybolduğu bildirildiğinde, yakında bulunan herhangi bir etkinleştirilmiş Galaxy cihazı SmartThings sunucusuna konumu bildiriyor ve kullanıcı da bunun üzerine bildirim alıyor. SmartThings Find hizmetinde tüm veriler şifrelenip korunduğundan etiketin konumu sadece kullanıcı ile paylaşılıyor.

SmartTag akıllı etiketini kullanarak ışığı uzaktan kapatmak mümkün

Galaxy SmartTag+ ve SmartTag, kayıp eşyaları bulmanın yayında örneğin, evden çıkarken ışık açık unutulduğunda, eve geri dönmek yerine SmartTag+ veya SmartTag akıllı etiket kullanılarak ışığın uzaktan kapatılmasını da sağlıyor.

SmartThings uygulaması kullanılarak, etiket butonu üzerinden farklı fonksiyonlar etikette etkinleştirilebiliyor.

Dünyada 16 Nisan'dan itibaren satışta sunulacak olan cihazın Türkiye satış tarihi ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Samsung Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkan Yardımcısı ve Mobil Ar-Ge Ofisi Başkanı KJ Kim, konuyla ilgili, "Oyunun kurallarını yeniden belirleyen UWB teknolojisi, herhangi bir nesnenin konumunun çok daha büyük bir hassasiyetle tespit edilmesini sağlıyor. Biz de Samsung olarak kullanıcıların günlük yaşamlarını daha kolay ve konforlu hale getirmek amacıyla UWB'yi Galaxy ekosistemi içinde genişletmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.