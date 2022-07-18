Samsung'un bütçe dostu 5G telefonuna izin çıktı! - Son Dakika
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Samsung'un bütçe dostu 5G telefonuna izin çıktı!

18.07.2022 17:00
Samsung'un bütçe dostu 5G telefonuna izin çıktı!

FCC'nin interet sitesinde de yer alması ile birlikte Samsung'un 5G destekli bütçe dostu telefon modeli için artık geri sayım başlamış oldu.

Samsung'un Mart ayında piyasaya sürdüğü Galaxy A23 modelinin 5G destekli versiyonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çeşitli veri tabanlarında ve performans testlerinde karşımıza çıkmaya başlayan yeni telefon son olarak Geekbench'te göründü.

Samsung Galaxy A23 5G tanıtım tarihini bekliyor

Telefonun RAM ve işletim sistemi gibi ayrıntıları ortaya çıkarken Geekbench skoru da belli olmuştu. Şimdi ise ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) internet sitesinde telefonla ilgili son detaylar ortaya çıktı. Bu son gelişme ile birlikte 5G destekli bütçe dostu telefon için artık geri sayım başlamış oldu.

Samsung'dan bütçe dostu 5G telefon! Galaxy A23, performans testinde!

Samsung Galaxy A23 5G, ABD'deki FCC internet sitesinde aşağıdaki model numaraları ve versiyonları ile ortaya konuldu:

SM-A236M/DS, SM-A236M/DSN, SM-A236M/N

SM-A236B/DS, SM-A236B/DSN, SM-A236B/N

SM-A236E/DS, SM-A236E/DSN, SM-A236E/N

Samsung'un bütçe dostu 5G telefonuna izin çıktı!

FCC internet sitesinde, yakında çıkacak olan Galaxy A23 5G, üç farklı model ve versiyonla kendisine yer buldu. FCC tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni telefon en az üçlü arka kamera düzeni ile gelecek gibi görünüyor. Adından da anlaşılacağı üzere 5G desteği ile gelecek olan telefonda birden fazla 5G bandı yer alıyor.

Galaxy A23 5G ayrıca çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 LE ile gelecek. Paylaşılan sertifikada microSD kart ve NFC desteğinden de bahsediliyor. Cihaz bunların yanı sıra 25W'lik hızlı şarj desteği de bulunacak. Telefonun kutusunda 25W şarj adaptörü de yer alacak..

Samsung'un bütçe dostu 5G telefonuna izin çıktı!

Yapılan testlerde Samsung, yeni telefonunda Galaxy M52 5G'nin 5.000 mAh değerindeki bataryasını kullandığı görülüyor. Yeni 5G destekli bütçe dostu telefon modelinde de yine bu bataryanın kullanılması bekleniyor. Geekbench listesine göre, Samsung Galaxy A23 5G, Snapdragon 695 SoC işlemci, Adreno 619 ekran kartı, 4GB RAM ve One UI 4.0 destekli Android 12 işletim sistemi ile birlikte gelecek.

Samsung, yeni Galaxy A23 5G ile oldukça iddialı olacak gibi görünüyor. Peki siz Koreli üreticini yeni 5G destekli telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung'un bütçe dostu 5G telefonuna izin çıktı! - Son Dakika

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