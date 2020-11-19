Samsung'un Etsy ile yaptığı iş birliğiyle yeni sanat eserleri Frame TV'de - Son Dakika

Samsung'un Etsy ile yaptığı iş birliğiyle yeni sanat eserleri Frame TV'de

19.11.2020 13:21
Samsung'un Etsy ile yaptığı iş birliğiyle yeni sanat eserleri Frame TV'de, System.String[]

Samsung Electronics'in özgün ve yaratıcı ürünlerin satışa sunulduğu küresel pazar yeri Etsy ile yaptığı iş birliği çerçevesinde 25 yeni yaratıcı ve aile dostu sanat eseri The Frame'deki Art Store'a eklendi.

Samsung Electronics'in özgün ve yaratıcı ürünlerin satışa sunulduğu küresel pazar yeri Etsy ile yaptığı iş birliği çerçevesinde 25 yeni yaratıcı ve aile dostu sanat eseri The Frame'deki Art Store'a eklendi.

Samsung Electronics tarafından yapılan açıklamaya göre, özgün ve yaratıcı ürünlerin satışa sunulduğu küresel pazar yeri Etsy ile yapılan iş birliği çerçevesinde, Samsung'un The Frame televizyonu doğadan ilham alan 25 yeni eserle renklenecek. Bu eserler Samsung Art Store üzerinden seçilebilecek.

28 Ekim'den itibaren, eserlerinde kolajdan suluboyaya uzanan birçok farklı tekniği kullanan ve çok sevilen beş Etsy sanatçısı Jorey Hurley, Elly Mackay, Melanie Mikecz, David Scheirer ve Mirlande Jean-Gilles'e ait eserlerden oluşan bir koleksiyon dünyanın her yerinden erişilebilir olarak The Frame sanat koleksiyonuna eklendi. Sanatçıların çalışmalarından oluşan 25 eserlik koleksiyonda canlı renklerin kullanıldığı illüstrasyonlar, rengarenk kolajlar ve yaratıcılığın sınırlarını aşan görsel ve görüntüler yer alıyor. Tüm bu eserler The Frame'in QLED ekranında hayat buluyor ve evin her odasında yaratıcılığa ilham veriyor.

Açıldığında televizyon olan ve kapalı haldeyken bir sanat eserine dönüşen The Frame televizyon, kullanıcıların kişisel stilini yansıtan yenilikçi bir dijital tablo görünümü sunuyor. Art Store kataloğunda yer alan bin 400'ün üzerindeki sanat eserine ek olarak Etsy ile yapılan yeni iş birliğiyle birlikte, tüketiciler evlerinin işlevlerini yeniden kurgulayarak, yaşanan mekanın tüm aile için ilham verici ve güçlendirici olabildiğini keşfedecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Stratejik Ortaklıklar ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Salek Brodsky, "The Frame'in 2017'de piyasaya sürülmesinden bu yana Samsung, dünyanın dört bir yanında sergilenen eserlerden oluşan bir sanat kataloğu oluşturdu. Ancak Etsy ile ortaklaşa geliştirilen bu yeni koleksiyon bizim için yeni ve son derece özel. The Frame'in geniş kapsamlı Art Store kataloğuyla daima sanatı demokratikleştirmeyi ve tüketicilere ilham veren ve duygularını harekete geçiren yeni sanat eserlerini keşfetme olanağı sunmayı amaçladık. Etsy'nin beş sanatçısına global bir izleyici kitlesi sunmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etsy İletişim ve Stratejik Ortaklıklar Kıdemli Direktörü Kelly Clausen ise "Bu yetenekli sanatçılar ve yaratıcılar, topluluğumuzun yaratıcı ruhunu sergiliyorlar ve biz de onların yeteneklerini bu şekilde dünyayla paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Samsung ile ortaklığımız bu sanatçılara, yaratıcılıklarını dünyanın her yerinde insanların evlerinde sergilemenin imkanını vererek onlar için yeni bir mecra oluşturacak." açıklamasında bulundu.

The Frame televizyonun Art Store kataloğunda dünyanın her yerindeki müzeler ve galerilerde yer alan sanat eserleri yer alırken The Frame'in sunduğu parlak 4K resim kalitesi eserlere eşlik ediyor. Samsung'un yaptığı özgün iş birlikleri sayesinde The Frame ürünüyle sunulan kullanıcı deneyimi, geleneksel televizyon kalıplarını geleceğe taşıyarak en ikonik sanat eserlerinin ve koleksiyonlarının keşfedilebileceği bir keşif merkezine dönüşüyor.

Samsung, Jean, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsung'un Etsy ile yaptığı iş birliğiyle yeni sanat eserleri Frame TV'de - Son Dakika


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