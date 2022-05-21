Samsung'un Galaxy M53 5G ve M33 5G modellerine yeni renk seçeneği geldi!

Akıllı telefon dünyasının en büyük isimlerinden birisi olan Samsung, orta ve üst seviyelerde ürettiği cihazları kullanıcılarına sunuyor. Nisan ayının başında Galaxy M53 5G ve Galaxy M33 5G akıllı telefonlarını piyasaya süren şirket, bu modellerine yeni bir güncelleme ekledi.

Galaxy M53 5G ve Galaxy M33 5G, artık zümrüt kahverengi renk seçeneğine sahipler

Samsung, Galaxy M53 5G ve orta seviye olarak tanımladığı Galaxy M33 5G modellerini geçtiğimiz Nisan ayının ilk günlerinde piyasaya sürmüştü. O günden bu yana önemli bir kullanıcı kitlesine ulaşan modellere yeni bir renk seçeneği getirildi. İki modele de zümrüt kahverengi renk seçenekleri eklendi. Ek olarak bu modellerde renk dışında bir farklılık bulunmuyor.

Samsung'dan Pokemon temalı kulaklık: Galaxy Buds 2

Galaxy M53 5G, gücünü 6 nanometre fabrikasyon üretim sürecinden geçen Dimensity 900 işlemcisinden alıyor. Akıllı telefon; 6.7 inç büyüklüğünde 120Hz hızında Full HD Plus AMOLED ekrana sahip. Telefonun arka tarafında 108 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel derinlik kamerası ve 2 Megapiksel makro kamera yer alıyor.

Ön tarafta ise bir adet 32 Megapiksel özçekim kamerası mevcut. Cihaz, 25W süper hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil karşımıza çıkıyor. 6GB RAM ve 128 GB dahili bellekle kutudan çıkacak. Ayrıca üründe ek olarak bir de 1TB' kadar depolama desteği sağlayan yerleşik bir SD kart yuvası bulunuyor.

Galaxy M33 5G, kamera kısmında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana kamera, f/2.2 ultra geniş kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü ile dörtlü bir dizilim ile geldi. Ayrıca ön kamerası, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel olarak geliyor. 25W hızlı şarj desteği ile 6.000 mAh'lik büyük bir pili besleyecek akıllı telefon, amsung'un 5nm Exynos 1280 yonga setinden güç alıyor