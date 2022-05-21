Samsung'un Galaxy M53 5G ve M33 5G modellerine yeni renk seçeneği geldi! - Son Dakika
Üye Girişi

Samsung'un Galaxy M53 5G ve M33 5G modellerine yeni renk seçeneği geldi!

21.05.2022 22:36
Samsung'un Galaxy M53 5G ve M33 5G modellerine yeni renk seçeneği geldi!

Ürettiği akıllı telefonlarla önemli bir kullanıcı kitlesine hitap eden Samsung, Galaxy M53 5G ve M33 5G modellerini güncelliyor.

Akıllı telefon dünyasının en büyük isimlerinden birisi olan Samsung, orta ve üst seviyelerde ürettiği cihazları kullanıcılarına sunuyor. Nisan ayının başında Galaxy M53 5G ve Galaxy M33 5G akıllı telefonlarını piyasaya süren şirket, bu modellerine yeni bir güncelleme ekledi.

Galaxy M53 5G ve Galaxy M33 5G, artık zümrüt kahverengi renk seçeneğine sahipler

Samsung, Galaxy M53 5G ve orta seviye olarak tanımladığı Galaxy M33 5G modellerini geçtiğimiz Nisan ayının ilk günlerinde piyasaya sürmüştü. O günden bu yana önemli bir kullanıcı kitlesine ulaşan modellere yeni bir renk seçeneği getirildi. İki modele de zümrüt kahverengi renk seçenekleri eklendi. Ek olarak bu modellerde renk dışında bir farklılık bulunmuyor.

Samsung'dan Pokemon temalı kulaklık: Galaxy Buds 2

Galaxy M53 5G, gücünü 6 nanometre fabrikasyon üretim sürecinden geçen Dimensity 900 işlemcisinden alıyor. Akıllı telefon; 6.7 inç büyüklüğünde 120Hz hızında Full HD Plus AMOLED ekrana sahip. Telefonun arka tarafında 108 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel derinlik kamerası ve 2 Megapiksel makro kamera yer alıyor.

Samsung'un Galaxy M53 5G ve M33 5G modellerine yeni renk seçeneği geldi!

Ön tarafta ise bir adet 32 Megapiksel özçekim kamerası mevcut. Cihaz, 25W süper hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil karşımıza çıkıyor. 6GB RAM ve 128 GB dahili bellekle kutudan çıkacak. Ayrıca üründe ek olarak bir de 1TB' kadar depolama desteği sağlayan yerleşik bir SD kart yuvası bulunuyor.

Samsung'un Galaxy M53 5G ve M33 5G modellerine yeni renk seçeneği geldi!

Galaxy M33 5G, kamera kısmında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana kamera, f/2.2 ultra geniş kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü ile dörtlü bir dizilim ile geldi. Ayrıca ön kamerası, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel olarak geliyor. 25W hızlı şarj desteği ile 6.000 mAh'lik büyük bir pili besleyecek akıllı telefon, amsung'un 5nm Exynos 1280 yonga setinden güç alıyor

YORUMLAR
500
Samsung'dan Pokemon temalı kulaklık: Galaxy Buds 2 Samsung'dan Pokemon temalı kulaklık: Galaxy Buds 2 Bill Gates'ten dost ateşi: Microsoft yerine Samsung kullanıyor Bill Gates'ten dost ateşi: Microsoft yerine Samsung kullanıyor
Kaynak: Shiftdelete

Samsung Galaxy, Cep Telefonu, Samsung, 5G, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsung'un Galaxy M53 5G ve M33 5G modellerine yeni renk seçeneği geldi! - Son Dakika


Son Dakika
21:49 Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu
21:49 Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti
21:42 Türkiye'de 21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı: Bin 264 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:24 Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında sert sözler: Sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim?
21:22 Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
20:43 Dolmabahçe'de dikkat çeken misafir! Beşiktaş'ın transfer listesindeki futbolcu maçı tribünden izledi
20:01 Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı
19:51 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 22:42:40. #1.13#
SON DAKİKA: Samsung'un Galaxy M53 5G ve M33 5G modellerine yeni renk seçeneği geldi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement