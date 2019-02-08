Samsung'un Güneş Gibi Parlayan Kanarya Sarısı Galaxy S10e Konsepti Ortaya Çıktı

Samsung, 20 Şubat'ta gerçekleşecek Unpacked etkinliğinde üç yeni Galaxy S modeli tanıtacak. Bu modeller; uygun fiyatlı bir Galaxy S10e, standart model Galaxy S10 ve premium model Galaxy S10+ olacak. Donanım ve özellik açısından diğerlerinden biraz daha zayıf olacak Galaxy S10e, bir artı olarak ise diğer Galaxy S10 modellerinde bulunmayan 'Kanarya Sarısı' renk seçeneğine sahip olacak.Yeni ortaya çıkan konsept Kanarya Sarısı Galaxy S10e görselleri, Samsung'un yeni renk seçeneği hakkında bir fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Cihazın konsept görüntülerdeki gibi olması halinde önden görünüşünde herhangi bir farklılık bulunmayacak ancak cam arka panel ve metal çerçeveler, tıpkı bir kanarya gibi parlak sarı renklere sahip olacak. Kelimenin tam anlamıyla parlak sarı.Yukarıdaki görseller, Samsung'un Kanarya Sarısı Galaxy S10e için belirlediği nihai tasarımı göstermiyor. Yine de böylesine parlak bir sarı renk seçeneğinin piyasaya sürüldüğünü görmek ilginç olabilir. Akıllı telefon şirketlerinin çoğunlukla siyah ve beyaz gibi standart renk seçenekleri sunduğu bir dönemde Samsung'un böylesine iddialı bir renk seçeneği sunması gerçekten cesur bir hareket.