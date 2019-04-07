Son Dakika Haberleri: Samsung'un İlk Çeyrek Kazancı, Geçen Yıla Göre Yüzde 60 Düştü

Samsung'un İlk Çeyrek Kazancı, Geçen Yıla Göre Yüzde 60 Düştü

1 saat önce

Düşük iPhone Satışları Samsung'un Kazancını Etkiledi Samsung'un ilk Çeyrek Kazancı, Geçen Yıla Göre Yüzde 60 Düştü.

Samsung'un İlk Çeyrek Kazancı, Geçen Yıla Göre Yüzde 60 Düştü, System.String[]
Düşük iPhone Satışları Samsung'un Kazancını Etkiledi


Samsung'un ilk Çeyrek Kazancı, Geçen Yıla Göre Yüzde 60 Düştü.

Bellek fiyatlarındaki düşüşle ve özellikle Apple iPhone cihazlarının satışlarında ki ciddi düşüş, geçen yıl aynı döneminde rekor kar elde eden Güney Koreli şirketin kazançlarını önemli ölçüde düşürdü.

Samsung'un ilk Çeyrek Kazancı, Geçen Yıla Göre Yüzde 60 Düştü.

Samsung 2019 Q1 kazançlarını açıkladığı bir rapor yayınladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yarısından daha az olan yaklaşık 5.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. (Geçen yılki rakam ise 14.4 milyar dolar)

Samsung'un bu düşüşünde bellek fiyatlarındaki düşüşler ve Apple için iPhone OLED ekranları üreten şirketin talebin düşük olması sebebiyle bir hayal kırıklığı yaşaması. Samsung açısından ise Galaxy S10 Serisi belki işleri çevirebilir. Toplam gelirlerinde ise yüzde 10 düşüş var.

Samsung'un özellikle Galaxy Fold gibi katlanabilir ekranlı yeni modellerinden çok daha fazla kar elde etmeyi, ayrıca veri merkezlerinin daha fazla bellek taleplerinin olabileceğini düşünüyor.
Samsung
Reuters

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:09 Kaynak: Teknotalk.com

Güney, Apple, Kazancı, Samsung, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Model Didem Soydan'dan Bahçeli'nin Sözlerine Tepki: Biz Terörist miyiz? Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması Sınava Cebinde Tabanca Mermisi ile Gelen Genç Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 04:35:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsung'un İlk Çeyrek Kazancı, Geçen Yıla Göre Yüzde 60 Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]