Samsung'un İlk Çeyrek Kazancı, Geçen Yıla Göre Yüzde 60 Düştü
1 saat önce
Düşük iPhone Satışları Samsung'un Kazancını Etkiledi Samsung'un ilk Çeyrek Kazancı, Geçen Yıla Göre Yüzde 60 Düştü.
Düşük iPhone Satışları Samsung
'un Kazancını Etkiledi
Samsung'un ilk Çeyrek Kazancı, Geçen Yıla Göre Yüzde 60 Düştü.
Bellek fiyatlarındaki düşüşle ve özellikle Apple
iPhone cihazlarının satışlarında ki ciddi düşüş, geçen yıl aynı döneminde rekor kar elde eden Güney
Koreli şirketin kazançlarını önemli ölçüde düşürdü.
Samsung'un ilk Çeyrek Kazancı, Geçen Yıla Göre Yüzde 60 Düştü.
Samsung 2019 Q1 kazançlarını açıkladığı bir rapor yayınladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yarısından daha az olan yaklaşık 5.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. (Geçen yılki rakam ise 14.4 milyar dolar)
Samsung'un bu düşüşünde bellek fiyatlarındaki düşüşler ve Apple için iPhone OLED ekranları üreten şirketin talebin düşük olması sebebiyle bir hayal kırıklığı yaşaması. Samsung açısından ise Galaxy S10 Serisi belki işleri çevirebilir. Toplam gelirlerinde ise yüzde 10 düşüş var.
Samsung'un özellikle Galaxy Fold gibi katlanabilir ekranlı yeni modellerinden çok daha fazla kar elde etmeyi, ayrıca veri merkezlerinin daha fazla bellek taleplerinin olabileceğini düşünüyor.
Samsung
Reuters
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:09 Kaynak: Teknotalk.com
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