Samsung'un İlk Galaxy S10 5g Telefonu Bu Hafta Satışa Sunuluyor
1 saat önce
Samsung'un ilk 5G Telefonu Galaxy S10 5G Güney Kore'de 5 Nisan'da Satışa Sunuluyor Samsung'un ilk Galaxy S10 5G Telefonu Bu Hafta Satışa Sunuluyor.
Samsung
'un ilk 5G Telefonu Galaxy S10 5G Güney Kore
'de 5 Nisan
'da Satışa Sunuluyor
Samsung'un ilk Galaxy S10 5G Telefonu Bu Hafta Satışa Sunuluyor. Samsung Galaxy
S10 5G 5 Nisan'da satışa sunuluyor. Ülke genelinde 5G teknolojine geçen ilk ülke olma planlarının bir parçası gibi. Görünüşe göre Güney Kore buna hazır.
Samsung'un yeni mobil ağ teknoloji üzerinden satışlarını arttırmak istiyor. Özellikle bu yılın 5G yılı olduğunu ve 5G kullanılan ülke sayısının giderek artacağını düşünen şirket şimdiden elini çabuk tutuyor.
Güney Kore'de 5G mobil ağ teknik olarak 1 Aralık
'tan itibaren kullanımda ancak ülkedeki mobil operatörler bu alt yapıya uygun cihazlar tam olarak satışa hazır olmadıklarında resmi olarak 5G geçiş lansmanı yapmamışlardı. Güney Kore hükümeti ile fiyatlandırma konusunda bazı anlaşmazlıklar da bu geçişi biraz ötelemişti. Güney Koreli düzenleyiciler en son Pazartesi günü 5G cihazları için fiyatlandırmayı onayladılar. Böylece ülke genelinde 5G kullanımının önü açılmış oldu.
Kore dışındakiler biraz daha beklemek zorunda. Ancak ABD
'li ve İngiliz müşteriler bu yılın sonlarına doğru bu telefonları muhtemelen satın alabilecekler.
Samsung
Samsung'un ilk Galaxy S10 5G Telefonu Bu Hafta Satışa Sunuluyor
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:09 Kaynak: Teknotalk.com
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