Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold yenilenerek eylülde satışa sunuluyor
22 dakika önce
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, deneme sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle satışı ertelenen katlanabilir telefonu Galaxy Fold’un eylül ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu
Güney Koreli teknoloji devi Samsung
, deneme sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle satışı ertelenen katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un eylül ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu.
Yazılı açıklamayla katlanabilir ilk akıllı telefonunun satışa hazır olduğunu belirten şirket, cihazda bir takım önemli değişiklikler yapıldığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41
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