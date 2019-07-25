Son Dakika Haberleri: Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold yenilenerek eylülde satışa sunuluyor
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Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold yenilenerek eylülde satışa sunuluyor

22 dakika önce

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, deneme sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle satışı ertelenen katlanabilir telefonu Galaxy Fold’un eylül ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu

Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold yenilenerek eylülde satışa sunuluyor, System.String[]
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, deneme sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle satışı ertelenen katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un eylül ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Yazılı açıklamayla katlanabilir ilk akıllı telefonunun satışa hazır olduğunu belirten şirket, cihazda bir takım önemli değişiklikler yapıldığını belirtti.
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Samsung, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 
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