Samsung'un ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğini 56 milyon kişi izledi - Son Dakika

Samsung Electronics'in geçen hafta Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra'nın yanı sıra Galaxy Tab S7 ve S7+, Galaxy Watch3, Galaxy Buds Live ve Galaxy Z Fold2 ürünlerini tanıttığı ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliği dünya çapında 56 milyon kişi tarafından izlendi.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics'in yeni güçlü cihazlarını tanıtmak amacıyla geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ilk sanal Galaxy Unpacked etkinliğine olan ilgi, dünya genelinde izlenme rakamlarına da yansıdı.

Güney Kore'den canlı olarak yayınlanan etkinlik, Samsung'un kendi dijital kanallarının yanı sıra birçok medya kuruluşu, operatör, mağaza ve iş ortaklarının dijital kanallarında da izleyici ile buluştu ve dünya genelinde toplam 56 milyon izleyiciye ulaştı.

Etkinlikte, tüketicilerin hızla değişen bir dünyada ilerlemesine katkıda bulunan ve Galaxy sistemine mükemmel bir şekilde entegre olan beş cihaz tanıtılmıştı. Bunlar; Note serisinin en güçlü yeni üyeleri Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra; üretkenlik ve verimlilik için çok yönlü Galaxy Tab S7 ve S7+ tabletler, gelişmiş sağlık özellikleriyle premium bir akıllı saat olan Galaxy Watch3; mükemmel ses kalitesiyle canlı, şık ve ergonomik Galaxy Buds Live kulaklık ve geliştirilmiş zarif tasarımıyla yeni nesil katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold2.

Galaxy Buds Live Hediyesi veya 1.000TL hediye çeki fırsatıyla

Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ ön siparişlerle Galaxy Buds Live ve Galaxy Watch3 ise doğrudan satışa sunuluyor.

KDV dahil satış fiyatı Galaxy Note20 Ultra için 12,999 TL, Galaxy Note20 için 9,299 TL olarak belirlendi. Ayrıca Samsung Galaxy Note20 Ultra ön siparişi veren tüketiciler, tercihlerine göre kampanya koşullarını yerine getirmeleri durumunda Samsung Galaxy Buds Live Kablosuz Kulaklık hediyesinin sahibi olacak ya da bunun yerine dilerlerse kendilerine 1,000 TL hediye çeki verilecek. Galaxy Note20 Ultra ürünlerinin 17 Ağustos 2020 tarihinden sonra Galaxy Note20 ürünlerinin ise 24 Ağustos 2020 tarihinden sonra gönderilmesi planlanıyor.

Galaxy Tab S7 için ise ön siparişe özel fiyat KDV dahil 5,499 TL; Galaxy Tab S7+ için de 6,999 TL olarak belirlendi. Ayrıca ön sipariş veren tüketicilere Türkçe klavyeli kılıf da hediye edilecek. Ürünlerin 17 Ağustos itibarıyla teslim edilmesi planlanıyor.

Gerçek kablosuz kulaklıkların en yeni hali Galaxy Buds Live ise Samsung Online Mağaza üzerinden KDV dahil 1,299 TL fiyatla doğrudan satışa sunuldu. Gelişmiş sağlık özellikleriyle premium bir akıllı saat olan Galaxy Watch3'ün KDV dahil satış fiyatları ise Galaxy Watch3 41mm için 2,099 TL, Galaxy Watch3 45mm için 2,299 TL oldu.