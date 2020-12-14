Samsung'un internet tarayıcısı güncellendi - Son Dakika

Samsung'un internet tarayıcısı güncellendi

14.12.2020 15:25
Samsung'un internet tarayıcısı güncellendi, System.String[]

Samsung Electronics, ağ tarayıcısı Samsung İnternet'i güncellediğini duyurdu.

Samsung Electronics, ağ tarayıcısı Samsung İnternet'i güncellediğini duyurdu.

Samsung açıklamasına göre, Samsung İnternet 13.0, kullanıcılara kullanıcı dostu ve güvenli tarayıcı deneyimini sunmak üzere tasarlanmış bir dizi yeni özelliği ve geliştirmeyi içeriyor.

Güvenilir olmayan web sitelerinden gelebilecek istenmeyen bildirimleri önlemek amacıyla Samsung İnternet 13.0, herhangi bir web sitesinin kullanıcıyı bildirimleri açma konusunda yanıltmaya çalışması halinde uyarı veren yeni bir özelliğe sahip. Ayrıca marka, kullanıcılar için gizliliğin ne kadar önemli olduğunun farkında olarak sekmelerin kapatılır kapatılmaz tarama geçmişinin otomatik olarak silinmesini sağlayan "Gizli Mod" için de bir ekleme yaptı. Artık kullanıcıların bilmeleri gereken her şeyi öğrenebilecekleri "Gizli Mod Hakkında" başlığı altında yeni bir bilgilendirme bulunuyor. Ayrıca, adres çubuğunun yanına eklenen yeni "Gizli Mod" simgesi sayesinde "Gizli Mod"un açık olup olmadığı kolayca anlaşılabiliyor.

Geliştiriciler ve web motoru güncellemeleri için API genişletmesi

Samsung Internet 13.0 ile artık Yeni Uygulama Programlama Arayüzü (API) modülleri de bulunuyor. Geliştiriciler, eklentiler oluşturmak için bu API'leri kullanabiliyor ve uzantılarını doğrulamak, onaylamak ve Samsung İnternet tarayıcısına eklemek için Samsung İnternet ekibiyle iletişime geçebiliyor.

Bunların yanı sıra Samsung İnternet web tarayıcısı, açık kaynak yazılım olan Chromium projesi temelli ve yeni güvenlik, gizlilik özellikleri sunan ve kullanıcılara verileri üzerinde daha fazla denetim sunan M83 sürümüne de yükseltildi.

"En iyi deneyimi sunmak amacıyla sürekli olarak iyileştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil İletişim İşi Başkan Yardımcısı ve Web Ar-Ge Grubu Başkanı Du Kim, "Samsung olarak ürün ve hizmetlerimizi, kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunmak amacıyla sürekli olarak iyileştiriyoruz. Kullanıcıların hayatları daha fazla çevrim içi hale gelirken, bilgiye ulaşmalarını ve bağlantıda kalmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Herkesin güvenlik konusunda bize güvenerek, gönül rahatlığıyla internetin sunduğu en iyi olanaklara daha kolay bir şekilde ulaşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İnternet, Samsung, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsung'un internet tarayıcısı güncellendi - Son Dakika


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