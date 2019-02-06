Samsung'un Katlanabilir Telefonu Galaxy F, Tanıtıldığında Böyle Görünecek

LetsGoDigital, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy X ya da Galaxy F için yeni konsept tasarım görüntüleri paylaştı. Yeni paylaşılan görüntülerin önceki konsept tasarımlardan en büyük farkı ise resmi Samsung Vietnam YouTube kanalı tarafından paylaşılan tanıtım videosuna dayanıyor olması.SDC 2018'da gösterilen katlanabilir akıllı telefon, gerek çerçeveli ekran tasarımı, gerekse kalınlığı ile katlanabilir akıllı telefonu heyecanla bekleyenlerde ince bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Samsung Vietnam'ın paylaştığı video ise katlanabilir akıllı telefon için yeniden bir heyecan oluşmasına neden oldu.Bu videoyu referans alan LetsGoDigital, nasıl adlandırılacağını tam olarak bilmediğimiz katlanabilir akıllı telefonun SDC 2018'de gösterilen prototipten çok daha ince ve çok daha 'şık' olacağını bizlere gösteriyor. Cihazın ekran çerçeveleri, standart bir amiral gemisi kadar incelmiş durumda. Ayrıca cihazın kalınlığı da prototipine göre ciddi şekilde iyileştirilmiş.Katlanabilir Samsung akıllı telefonun dış tarafında cihaz katlıyken de kullanımı mümkün kılan 840 × 1960 piksel çözünürlüklü 4,58 inçlik bir ekran yer alacak. Cihaz açıldığında ise 1536 × 2152 QXGA+ çözünürlüğe sahip 7,3 inçlik devasa bir ekran karşımıza çıkacak. Böylece tam anlamıyla tablet deneyimi, akıllı telefon deneyimi ile birleşmiş olacak.