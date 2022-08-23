Dayanıklılık konusunda iddialı gelen Galaxy Z Fold 4 korkuttu! - Son Dakika
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Dayanıklılık konusunda iddialı gelen Galaxy Z Fold 4 korkuttu!

23.08.2022 21:56
Dayanıklılık konusunda iddialı gelen Galaxy Z Fold 4 korkuttu!

Samsung'un sağlamlığıyla övündüğü katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 4, büyük bir sorunla karşılaştı.

Akıllı telefon dünyasındaki kıyasıya rekabet, katlanabilir alanında da artarak devam ediyor. Bu alanın en büyük oyuncularından birisi olan Samsung, Galaxy Z Fold 4 modelini geçtiğimiz günlerde piyasaya sürmüştü. Ancak cihaz, büyük bir hata ile korkuttu.

Galaxy Z Fold 4, alındıktan 5 saat sonra çatladı

Teknoloji devi Samsung, iddialara göre 10 Ağustos'ta Samsung Unfold Your World isimli bir tanıtım etkinliği düzenleyerek Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modellerini tanıttı. Katlanabilir cihaz, şirket tarafından iddialı bir şekilde piyasaya sürülse de büyük bir teknik sorun ile gündeme geldi.

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Katlanabilir akıllı telefonlar, sektörün son dönemde popüler hale gelen modelleri arasında yer aldı. Öte yandan katlanabilir modeller için bu zamana kadar en büyük soru işareti katlanan menteşe kısmındaki kırışıklar oldu. Ancak Samsung bu sefer iddialıydı. Şirket, dayanıklı ve kırışıklık sorunu olmayacak şekilde modellerini hazırladığını savunmuştu. Ancak bir modelinde durum öyle olmadı.

Dayanıklılık konusunda iddialı gelen Galaxy Z Fold 4 korkuttu!

Reddit'te Merzo1290 isimli bir kullanıcı, yeni aldığı Galaxy Z Fold 4 modelinin 5 saat sonra katlama bölgesinden çatladığını belirtti ve bir görüntü paylaştı. Kullanıcı, hemen modeli servise iletti. Samsung'a göre hata, kusurlu UTG (ultra ince cam) nedeniyle gerçekleşti. Şirket, bu sorunun çok nadir de olsa ortaya çıktığını belirtti.

Dayanıklılık konusunda iddialı gelen Galaxy Z Fold 4 korkuttu!

Samsung Galaxy Z Fold 4 özellikleri

Katlı Halde Boyut: 155.1 x 67.1 x 15.8 – 14.2 mm

Açık Halde Boyut: 155.1 x 130.1 x 6.3 mm

Ağırlık: 263 gram

Renk Seçenekleri: Siyah, Gri Yeşil, Bej

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) –3.19 GHz – Adreno 670

Ekran: 7.6 inç – 1812×2176 piksel – Dinamik AMOLED 2X – 1200 nit – HDR10+

Kapak Ekranı: 6.2 inç – 904×2316 piksel – 120 Hz – Dinamik AMOLED 2X

Bellek/ RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB – 512 GB – 1 TB (UFS 3.1)

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2

Batarya: 4400 mAh – 25W hızlı şarj – 15W kablosuz hızlı şarj

İşletim sistemi:  Android 12, One UI 4.1 arayüzü

Diğer özellikler: Gorilla Glass Victus+ koruma, IPX8 sertifikası, Darbeye ve çiziklere karşı dayanıklı alüminyum çerçeve

Katlanabilir akıllı telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dayanıklılık konusunda iddialı gelen Galaxy Z Fold 4 korkuttu! - Son Dakika

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