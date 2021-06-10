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Samsung'un SmartThings hizmeti yeni güncellemeler aldı - Son Dakika

Samsung'un SmartThings hizmeti yeni güncellemeler aldı

10.06.2021 11:20
Samsung'un SmartThings hizmeti yeni güncellemeler aldı, System.String[]

Samsung'un nesnelerin internetinin geleceğini yönlendiren öncü teknolojilerine sahip SmartThings hizmeti yepyeni güncellemeler aldı.

Samsung'un nesnelerin internetinin geleceğini yönlendiren öncü teknolojilerine sahip SmartThings hizmeti yepyeni güncellemeler aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, bağlantılı yaşamı mümkün kılan ve nesnelerin internetinin geleceğini yönlendiren öncü teknolojiye sahip SmartThings hizmetinin yeni nesil özelliklerini duyurdu.

Hizmetin mobil ve Windows masaüstü uygulamaları artık gelişmiş güncellemeleri içeriyor. SmartThings'in bağlantılı ev deneyimini basitleştirme yönündeki çalışmaların bir parçası olarak, yeni bir arayüz ile daha kolay ve güçlü bir kullanıcı yolculuğu ve daha hızlı yükleme süreleri sunuluyor.

Yeni SmartThings arayüzü, hizmetin önceki sürümünden yeni sürüme sorunsuz bir geçiş sağlıyor ve bağlantılı ev deneyimlerini keşfetmeyi daha kolay hale getiriyor. SmartThings'in gelişmiş tasarımı, uygulamayı "sık kullanılanlar", "cihazlar", "yaşam", "otomasyonlar" ve "menü" olmak üzere 5 farklı sekmeye ayırıyor.

Söz konusu sekmelerin özellikleri şöyle:

"Sık Kullanılanlar: SmartThings içindeki bu yeni ana ekran, daha hızlı erişim için en sık kullanılan cihazları, görünümleri ve hizmetleri bir araya getiriyor.

Cihazlar: Kullanıcıların TV'leri, ampulleri, cihazları ve daha fazlasını bağlantıya ekleyerek tüm cihazları görüntülemesine ve kontrol etmesine olanak tanıyor.

Yaşam: Bu sekme, kullanıcıların fiziksel ürünleri anlamlı kullanıcı deneyimlerine dönüştüren yeni SmartThings hizmetlerini, büyüyen bağlantılı yaşam dünyasını keşfetmelerini sağlıyor. Kullanıcılar, kusursuz mutfak ve yemek hazırlama deneyimleri sunan SmartThings Cooking gibi yaşam deneyimini iyileştiren daha gelişmiş işlevler hakkında bilgi edinebiliyor.

Otomasyonlar: Cihazlar arasında bağlantı kurarak bir arada çalışmalarını, kapının açılması ve ışığın yanması gibi evdeki belirli koşullara yanıt verebilmelerini sağlıyor.

Menü: Bu sekme, SmartThings Labs, Bildirimler, Geçmiş ve Ayarlar dahil olmak üzere ek SmartThings özelliklerini içeriyor."

Yeni arayüz, bugünden itibaren Android cihazlarda, en yakın zamanda da iOS cihazlarda kullanılabilir olacak.

SmartThings, Matter protokolünün ekosistemine entegre edildi

SmartThings teknolojisi hız kesmeden geliştirilmeye devam ediyor. Son olarak SmartThings'in Matter protokolünün ekosistemine entegre edildiği duyuruldu.

SmartThings; Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee ve son olarak Matter üzerinden cihazları en esnek biçimde birbirine bağlayabilen "tek platform" olarak liderliğini koruyor. SmartThings'in açık platformu, cihazları, geliştiricileri ve hizmetleri bir araya getirerek en geniş entegre ekosistemlerden birini sunuyor. Platformdaki yüzlerce onaylı marka ve milyonlarca aktif kullanıcıyla SmartThings, çoklu kullanımlar üzerinden bağlantılı yaşamdaki inovasyonları daha kolay kullanılabilir hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Kurumsal Başkan Yardımcısı Jaeyeon Jung, "Yeni SmartThings deneyimini kullanıcılarımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimize kulak vererek kullanıcı deneyimini sadeleştirmek amacıyla teknolojimize yatırım yaptık. Akıllı evlerin popülerliği artmaya devam ederken, SmartThings, tüm kullanıcıların bağlantılı cihazlarla daha akıllı bir hayatın keyfini çıkarmasını sağlayan ideal bir platform." ifadelerini kullandı.

Windows, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung'un SmartThings hizmeti yeni güncellemeler aldı - Son Dakika Ekonomi


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