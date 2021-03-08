Samsung'un "Solve for Tomorrow" bilim yarışması kazananları açıklandı - Son Dakika

Samsung'un "Solve for Tomorrow" bilim yarışması kazananları açıklandı

08.03.2021 13:17
Samsung'un

Samsung Electronics Türkiye ve Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliği ile düzenlenen "Solve For Tomorrow" bilim yarışması bu yıl yedinci kez düzenlendi.

Samsung Electronics Türkiye ve Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliği ile düzenlenen "Solve For Tomorrow" bilim yarışması bu yıl yedinci kez düzenlendi.

Samsung Electronics Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, bilime ve sanata önem veren, kültür bilincine sahip yaratıcı ve evrensel bir kuşak yetiştirmek amacıyla düzenlenen yarışma bu yıl da oldukça yoğun ilgi gördü. Toplamda 257 projenin başvurduğu yarışmaya, 30 farklı şehirden 141 okul ve 405 öğrenci katıldı. Öğrencilerin çevre, enerji, sağlık ve teknoloji alanlarında proje veya ürün sunumlarının değerlendirildiği yarışmanın galipleri de belli oldu.

Ortaokul kategorisinde İstanbul Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nden Kerem Gelir birinci olurken, Ordu Özel Final Altınordu Ortaokulu'ndan Birkan Top ve Çınar İslam ikinci, Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nden Arda Derici ve Göktuğ Koca da üçüncü oldu. Lise kategorisinde ise Özel Samsun Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Ethem Can Kara birinci olurken, ikinciliği Özel Yenişehir Mersin Final Anadolu Lisesi'nden Burak Cantürk ve Mersin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden Arkad Divan Dinler ve Mustafa Akay, üçüncülüğü de İstanbul Özel Acıbadem Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Dilara Demirkılıç ve Nil Öztürk aldı.

Ortaokul kategorisinde birinciliği "Paniğini Maskele" projesiyle İstanbul Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nden Kerem Gelir aldı. Kerem'in panik atak tedavisinde kullanılmak üzere tasarladığı maske, sesli uyarı sistemiyle doğru nefes alıp verme konusunda hastayı yönlendiriyor. Bu sayede nefes alıp verme periyodunun düzenlenmesi, atak süresinin kısaltılması ve atak şiddetinin azaltılması kolaylaşıyor.

İkincilik ödülünün sahipleri "Hasta Ateş Ölçüm Sistemi" projesiyle Ordu Özel Final Altınordu Ortaokulu'ndan Birkan Top ve Çınar İslam oldu. Birkan ve Çınar yoğun bakım birimlerinde kullanılmak üzere tasarladıkları ateş ölçüm sistemiyle enfeksiyonların yayılmasını önlemeyi hedeflediler. Sesli ve ışıklı olarak uyarı veren sistem, hastanın ateşini sürekli olarak takip ederek uygulama aracılığıyla doktor ve hemşirelere bilgi verebiliyor.

Üçüncülük ödülünü kazananlarsa "Nabzım Kontrol Altında" projesiyle Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nden Arda Derici ve Göktuğ Koca oldu. Arda ve Göktuğ'un geliştirdiği sistemle, parmaktan yapılan ölçümle nabız bozukluğu tespit edildiğinde Alo 184 aranarak hastanın nabzı konusunda bilgi veriliyor. Böylelikle sağlık ekipleri kalp ritim bozukluğu yaşayan hastalara zaman kaybı yaşamadan müdahale edebiliyor.

Lise kategorisinin birincisi "Yumuşatıcı Olarak Kullanılabilen Biyoplastik Poşet" projesiyle Özel Samsun Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Ethem Can Kara. Karbonat, nişasta, esansiyel yağ, saf su, sirke ve gliserin kullanarak ürettiği biyoplastik poşet, çamaşır makinesinde yumuşatıcı olarak kullanılabiliyor. Böylece çevreye duyarlı poşetin işlevi artırılmış oluyor.

İkincilik ödülünün sahibi "Fabrika Kirli Atık Su Takip sistemi" projesiyle Özel Yenişehir Mersin Final Anadolu Lisesi'nden Burak Cantürk ve Mersin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden Arkad Divan Dinler ve Mustafa Akay oldular. Burak, Arkad ve Mustafa, gerçekleştirdikleri sistemle doğaya salınan suyun kirlilik derecesini ve ppm değerlerini tespit edebiliyor. Bu sistem sayesinde, doğaya zarar verecek bir değer çıktığında, su akışı durduruluyor ve fabrika denetim birimine konuyla ilgili e-mail gönderiliyor. Kirlilik oranı düştüğünde de otomatik olarak valf sistemi devreye giriyor ve su akışı devam ediyor.

Üçüncülük ödülünü de "Likit Lens Modifiyeli Organik Solar Panel" projesiyle İstanbul Özel Acıbadem Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Dilara Demirkılıç ve Nil Öztürk kazandı. Dilara ve Nil, güneş ışınlarını daha verimli toplayabilmek için bitkilerden elde edilen doğal boyalarla ürettikleri solar panellerle güneş enerjisinin elektriğe dönüştürülmesine yardımcı organik bir kaynak oluşturdular.

Bu yıl yarışmada birincilik ödülü olarak 10 bin TL, ikincilik ödülü olarak 5 bin TL ve üçüncülük ödülü olarak da 2 bin 500 TL değerinde Samsung Online Mağaza'da kullanılabilecek hediye çekleri verildi.

Anadolu Lisesi, İstanbul, Türkiye, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung'un 'Solve for Tomorrow' bilim yarışması kazananları açıklandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Konyaspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Konyaspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu         
22:39
Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok         
22:14
Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:56:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsung'un "Solve for Tomorrow" bilim yarışması kazananları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei