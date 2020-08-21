Samsung'un "Solve for Tomorrow" bilim yarışması için başvurular başladı - Son Dakika

Samsung'un global çapta uyguladığı, Türkiye'de de bu yıl yedinci kez düzenlenecek "Solve for Tomorrow" bilim yarışması başvuruları 15 Aralık'a kadar devam edecek.

Samsung Electronics açıklamasına göre, şirket, Türkiye ve Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliği ile düzenlenen ve kültür bilincine sahip, bilime ve sanata önem veren, yenilikçi bir kuşağın yetiştirilmesini hedefleyen "Samsung Geleceğin Mucitleri" bilim yarışması bu yıldan itibaren "Solve for Tomorrow" (Yarın için Çözüm) ismi ile gerçekleştirilecek.

Bu yıl yedinci kez düzenlenecek ve Türkiye'nin her köşesinden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya başvurular, 15 Aralık'a kadar "www.geleceginmucitleri.com" adresi üzerinden yapılabilecek.

Açıklamaya göre, Samsung'un global çapta 10 yıldır uyguladığı "Solve for Tomorrow" programının bir parçası olan yarışma, öğrencileri acil toplumsal sorunları çözmeye teşvik ederek benzersiz bir öğrenme fırsatı sunuyor, çocukların sorun çözme yeteneklerini ve yenilikçi düşünce yaklaşımını güçlendirmeyi hedefliyor. Yarışmada çocukların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimine olan ilgilerinin ve bu alandaki yeterliliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Böylelikle Samsung'un "Yarın için Hep Birlikte! İnsanları Etkinleştirme" küresel vizyonu da öğrencilerin katkısıyla gerçeğe dönüşüyor.

Açıklamaya göre, Samsung bu vizyonu doğrultusunda çocukların dünya çapında olumlu yönde bir toplumsal değişime öncülük etmelerini ve herkes için daha iyi bir dünya inşa etmelerini sağlayan bir dizi eğitim programı yürütüyor. Gelecek kuşakları potansiyellerinin tamamını kullanmaları için eğiterek "insanları etkinleştirmeye" yönelik çalışmalarına devam eden Samsung bu vizyonu ile gelecek nesillerin teknoloji odaklı bir gelecekte ilerlemeye hazır olmasını sağlamayı hedefliyor.

Bu yılın büyük ödülü 10 bin TL

Bilim yarışmasına ortaokul (5., 6., 7., 8. sınıflar) ve liselerde ( hazırlık, 9., 10., 11., 12. sınıflar) okuyan öğrenciler; çevre, enerji, sağlık ve teknoloji alanlarında geliştirdikleri proje veya ürün sunumları ile katılabiliyor. Yarışmaya, öğrenciler tek başına katılabileceği gibi takım olarak da katılım sağlayabiliyor.

Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye ise 2 bin 500 TL değerinde Samsung ürünlerinde kullanabilecekleri hediye çekleri ödül olarak verilecek.