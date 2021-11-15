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Samsung'un "Solve for Tomorrow" bilim yarışması için 2021 yılı başvuruları başladı - Son Dakika

Samsung'un "Solve for Tomorrow" bilim yarışması için 2021 yılı başvuruları başladı

15.11.2021 12:36
Samsung'un "Solve for Tomorrow" bilim yarışması için 2021 yılı başvuruları başladı

Samsung'un global "Solve for Tomorrow" bilim yarışmasının Türkiye'de Habitat Derneği iş birliğinde düzenlenecek olan ayağı için başvurular 31 Ocak 2022'ye kadar devam edecek.

Samsung'un global "Solve for Tomorrow" bilim yarışmasının Türkiye'de Habitat Derneği iş birliğinde düzenlenecek olan ayağı için başvurular 31 Ocak 2022'ye kadar devam edecek.

Samsung açıklamasına göre, Samsung Electronics Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle düzenlenen ve kültür bilincine sahip, bilime ve sanata önem veren, yenilikçi bir kuşağın yetiştirilmesini hedefleyen "Solve for Tomorrow" bilim yarışması için başvuru dönemi başladı.

Bu yıl düzenlenecek yarışmaya başvurular, 31 Ocak 2022'ye kadar "https://www.samsung.com/tr/solve-for-tomorrow/" adresi üzerinden yapılabilecek.

"Solve for Tomorrow" bilim yarışmasına 8. sınıftan 12. sınıfa kadar devlet veya özel okullarda okuyan öğrenciler bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) projeleri ile katılabiliyor. Yarışmaya, öğrenciler tek başına katılabileceği gibi en fazla 5 kişiden oluşan takımlarla da katılım sağlayabiliyor. Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye ise 5 bin TL değerinde Samsung ürünlerinde kullanabilecekleri hediye çekleri ödül olarak verilecek.

Eğitimler Stanford Üniversitesi programından yararlanılarak hazırlandı

Açıklamaya göre, söz konusu program ön değerlendirme, yarı final ve final olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. "Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi" ile programa katılan ve yarı finale kalan gençlere eğitim verilecek. Tasarım odaklı düşünme yaratıcı ve uygulanabilir fikirlere sevk eden 5 adımlı bir süreçten oluşuyor. Bu adımlar; empati kurma, tanımlama, fikir üretme, prototip çıkarma ve test etme. Bu eğitim Stanford Üniversitesi "Design Thinking in Integrated Design Education" (Entegre Tasarım Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme) programından yararlanılarak hazırlandı. Bu eğitimlerin yanı sıra Samsung ve Habitat Derneği yarı finale kalan öğrencilere destek olmak amacı ile mentörlük desteğinde de bulunacak.

Toplumun en acil sorunlarını çözmeyi amaçlıyor

Samsung'un 2010 yılında küresel çapta hayata geçirdiği "Solve for Tomorrow" programı, toplumun en acil sorunlarını çözmeye yönelik toplumsal inovasyon fikirlerinin geliştirilmesine zemin hazırlıyor. STEM eğitimine olan ilgiyi ve bu alandaki yeterliliği artırmak için tasarlanan program yaratıcı çözümler bulmak ve toplumda yaşanan zorlukları ve riskleri ortadan kaldırmak için gençleri uygulamaya teşvik ediyor. Program katılımcıları, içinde yaşadıkları ortam hakkında derinlemesine bir kavrayış geliştirmelerinin yanı sıra iş gücünün ve toplumun geleceğini belirleyecek yetenekler olan eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim kurma ve iş birliği yapma becerilerini de geliştiriyor.

Habitat Derneği, Samsung, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsung'un 'Solve for Tomorrow' bilim yarışması için 2021 yılı başvuruları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsung'un "Solve for Tomorrow" bilim yarışması için 2021 yılı başvuruları başladı - Son Dakika
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