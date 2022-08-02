Samsung Galaxy S23 Ultra kamerası ile ilgili şaşırtan iddia! - Son Dakika
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Samsung Galaxy S23 Ultra kamerası ile ilgili şaşırtan iddia!

02.08.2022 01:15
Samsung Galaxy S23 Ultra kamerası ile ilgili şaşırtan iddia!

Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Galaxy S23 kamerası hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S23 Ultra, yılın en çok beklenen akıllı telefonlarından biri. Gün geçtikçe de model hakkında çeşitli söylentiler ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi de Samsung'un amiral gemisi telefonu için kullanacağı yeni nesil kamera hakkında oldu. Yeni söylentilere göre Samsung, henüz duyurmadığı yeni bir kamerayı benimseyecek.

Samsung'un, ISOCELL HP2 sensörü kullanacağı iddia ediliyor

Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Galaxy S23 Ultra, merakla bekleniyor. Ancak piyasaya çıkmadan önce Galaxy S23 Ultra kamerası ile ilgili çeşitli tahmin var. Bu söylentiler arasında telefonun 200 Megapiksel'lik bir kamera kullanabileceği yer alıyordu.

200MP family

HP1 and HP3 are released, where has HP2 gone, should it be reserved for the S23 Ultra?

HP1 0.64µm

HP2 0.60µm ?

HP3 0.56µm

There seems to be a pattern.?? pic.twitter.com/JxHjdPwnNQ

— Ice universe (@UniverseIce) August 1, 2022

Söylentiler, ISOCELL HP1 ya da ISOCELL HP3 sensörünün kullanımıyla ilgiliydi. Ancak ISOCELL HP2 ortada yer almıyordu. Sızıntılarıyla bilinen Ice universe, Samsung'un gizemli sensörünün sözde ISOCELL HP2 olduğunu söyledi. ISOCELL HP1 ve HP3, 200 Megapiksel aileye sahip. Ancak HP2, şu anda Samsung'un kadrosunda yer almıyor.

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Söylentilere göre, ISOCELL HP1 ve HP3 sırasıyla 0,64µm ve 0,56µm piksele sahip olduğu için ISOCELL HP2 sensörünün tam ortasında yani, 0,60µm piksel olacak. Ayrıca bazı iddialar, Samsung Galaxy S23 Ultra'nın 450 Megapiksel kameraya sahip olabileceğini söylese de birçok kişi bunan inanmıyor.

Aynı zamanda bazı raporlar, Samsung'un Galaxy S23 Ultra'daki telefoto zoom kamerayı yükseltme planı olmadığı konusunda ısrar ediyor. Bununla birlikte Koreli şirket, aynı 10 MP telefoto zoom kamerayı Galaxy S23 ve S23+'da da kullanabilir.

Samsung Galaxy S23 Ultra kamerası ile ilgili şaşırtan iddia!

Çoğu endüstri gözlemcileri ise Samsung'un telefonda 108 MP'nin üzerinde bir sensör kullanacağına inanıyor. Her ne kadar çoğu kişi mantıklı olup olmadığını tartışsa da tüm bu bilgiler bir söylenti. Bu nedenle Galaxy S23 Ultra akıllı telefonunu dört gözle bekliyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, Galaxy S23 Ultra kamerası için nasıl bir plan yapıyor?

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy S23 Ultra kamerası ile ilgili şaşırtan iddia! - Son Dakika

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