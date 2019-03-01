Samsung'un Yeni 512gb Yongası Selefinden İki Kat Daha Hızlı

Samsung
yerleşik UFS 3.0 yongasını seri üretmeye başladı
Samsung'un yeni 512GB yongası seri üretime geçti.
Samsung akıllı telefonlarını dizüstü bilgisayarlar ile karşılaştırılabilecek derecede okuma hızlarına kavuşturacak yeni yerleşik depolama yongalarının seri üretimine başladı.
Samsung'un gelecek vizyonunun yeni parçaları olan Galaxy Fold'a dahil olmak üzere yeni akıllı telefonlarının hızlı hatta, ultra hızlı dizüstü bilgisayarlar ile karşılaştırılabilir okuma hızlarına sahip olacağını söyleyebiliriz. Koreli teknoloji devi, Yerleşik Evrensel Flash Depolama (eUFS) 3.0 özelliklerine uygun olarak sektörün ilk "512GB akıllı telefon çipinin" seri üretimine başladığını duyurdu.
Bildiğiniz gibi Samsung ilk kez 2017 yılında 512g GB'lık eUFS'yi piyasaya sürdü. Ancak o zamanlarda saniyede 860 MB okuma ve saniyede 255MB'lık yazma hızlarından bahsediyorduk. Şimdi ise 2100 MB okuma ve 410 MB yazma hızlarından bahsediyoruz.
Ocak ayında piyasaya sürülen UFS 2.1 yongaları bile 3.0 modelinin yarısı kadar hızlı. Ayrıca 1TB'lık eUFS üretmeyi planladığını da biliyorduk.
Şirkete göre, yeni depolama çözümünün okuma hızı tipik bir microSD karttan 20 kat daha hızlı ve SATA yarı iletken sürücüye göre dört kat daha hızlı. Teorik olarak, bir kullanıcı bir Full HD filmi, yeni UFS çipine sahip bir telefondan bir PC'ye üç saniye kadar kısa bir sürede bilgisayara aktarabilecektir. Samsung ayrıca, bu hızların "ultra büyük yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip gelecek akıllı telefonlarda" kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlamasına yardımcı olmasını bekliyor.
Yeni 512GB eUFS yongası, bu ay 128 GB'lık bir sürümle birlikte sunuluyor. Samsung, yılın ikinci yarısında da 1TB ve 256GB'lık bir model üretmeyi planlıyor.
Samsung