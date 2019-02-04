Samsung'un Yeni Akıllı Saati Galaxy Sport'un Tasarımı Ortaya Çıktı
1 saat önce
Samsung tarafından önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Galaxy Sport'un fotoğrafları yayınlandı.
Samsung
'un 20 Şubat'ta düzenleyeceği etkinlikte Galaxy S10 ailesini tanıtacağı herkes tarafından biliniyor. Genellikle S serilerinin yanında akıllı saatlerini de güncelleyen Samsung'un bu yıl tanıtacağı akıllı saat ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Samsung Galaxy
Sport'un yayınlanan bu fotoğrafında en dikkat çekici detay, Samsung'un akıllı saatleriyle özdeşleşen döndürülebilir çerçevenin bu saatte bulunmuyor olması. Galaxy Watch'un tanıtımının üzerinden henüz 6 ay geçmiş olsa da Koreli üreticinin tanıtacağı bu saat, daha çok spor amaçlı olarak tasarlanmış.
Gear Sport'un yeni modeli olarak konumlandırabileceğimiz Galaxy Sport, metal gövdesi ve şık tasarımıyla Galaxy Watch ile benzerlik gösterirken; fiyat bakımından ise Gear Sport'a yakın olacak. Samsung'un Pulse kod adını verdiği bu saatin isminden yola çıktığımızda gelişmiş bir nabız sensörüne sahip olacağını söyleyebiliriz. Galaxy Sport hakkında henüz bilinen çok fazla bir şey yok ancak cihazda GPS, NFC ve suya dayanıklılık özelliklerinin bulunacağına kesin gözüyle bakılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:45
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