Son Dakika Haberleri: Samsung'un Yeni Akıllı Saati Galaxy Watch Active'in Özellikleri Belli Oldu

Samsung'un Yeni Akıllı Saati Galaxy Watch Active'in Özellikleri Belli Oldu

23 dakika önce

Samsung, iki yıl önce piyasaya sürdüğü Gear Sport modelinin yeni versiyonunu Galaxy Watch Active adıyla tanıtmaya hazırlanıyor.

Samsung'un Yeni Akıllı Saati Galaxy Watch Active'in Özellikleri Belli Oldu, System.String[]
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı saat endüstrisinde kendisine hatırı sayılır bir yer edinmiş durumda. Gear S serisi akıllı saatlerle kendini ispatlamayı başaran şirket, 2018 yılında satışa sunduğu Galaxy Watch ile şu ana kadarki en donanımlı akıllı saatini tüketicilere sunmuş oldu.




Galaxy Watch, klasik kadranlı saatlerden vazgeçmek istemeyen ancak akıllı saat deneyiminden de mahrum kalmak istemeyenler için tasarlanmış saatti. Bu nedenle tüm tüketicilere hitap etmiyordu. Pek çok Samsung hayranının gözü, 2017 yılında tanıtılan Samsung Gear Sport modelinin yeni sürümüne çevrilmiş durumda.



XDA Developer üyesi olan bir yazılım geliştirici deadman96385, 2019 model Samsung Gear Sport modelinin Galaxy Watch Active olarak adlandırılacağını ortaya çıkardı. Dahası deadman96385, SM-R500 model numarasına ve 'pulse' kod adına sahip olan Galaxy Watch Active'in özelliklerini de paylaştı.




Buna göre Galaxy Watch Active; 1.3 inçlik 360x360 çözünürlüklü bir ekrana, Tizen 4.0.0.3 işletim sistemine, 230mAh bataryaya, 5V/1.0A şarj desteğine, GPS, NFC, kalp hızı monitörüne, mikrofona, hoparlöre, LTE desteğine (opsiyonel) ve Wi-Fi/Bluetooth 4.2 bağlantı desteğine sahip olacak.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:15 

Güney, Samsung, Teknoloji
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