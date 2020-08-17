Samsung'un yeni cihazları Bodrum'da görücüye çıktı

Samsung'un en güçlü yeni cihazları Galaxy Note20 Ultra ve Galaxy Note20 akıllı telefonları, Galaxy Buds Live kablosuz kulaklığı, Galaxy Watch3 akıllı saati ve Galaxy Tab S7 ve S7+ tabletleri, Bodrum Milta Marina'da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin geçen günlerde tanıtımını yaptığı ve Galaxy ekosistemine mükemmel bir şekilde entegre olan yeni güçlü cihazları, Bodrum'da teknolojiseverlerin deneyimlemesi için görücüye çıktı.

Bodrum Milta Marina'da 21 Ağustos'a kadar, her gün saat 16.00- 00.00 arasında açık olacak Samsung deneyim alanında, Note serisinin en güçlü yeni üyeleri Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra, üretkenlik ve verimlilik için çok yönlü Galaxy Tab S7 ve S7+ tabletler, gelişmiş sağlık özellikleriyle premium bir akıllı saat olan Galaxy Watch3, mükemmel ses kalitesiyle canlı, şık ve ergonomik Galaxy Buds Live kulaklık sergilenecek.

Ekosistemdeki tüm cihazların ana rengi olan ve teknolojiseverlerden büyük beğeni toplayan mistik bronz renginden esinlenen deneyim alanında Kovid-19 pandemisine karşı tüm önlemler alınmış durumda.

Ziyaretçiler, yeni özellikleri ile büyük ses getiren Galaxy Note20 serisinin S Pen'inin yanı sıra bu cihazların oyun ve kamera özelliklerini de deneyimleme fırsatı bulacak.