Son Dakika Haberleri: Samsung'un Yeni Giyilebilir Ürünleri Yanlışlıkla Ortaya Çıktı

Samsung'un Yeni Giyilebilir Ürünleri Yanlışlıkla Ortaya Çıktı

1 saat önce

Samsung Tüm Yeni Giyilebilir Ürünlerini Kendi Uygulamasında Ortaya Çıkardı Samsung'un Yeni Giyilebilir Ürünleri yanlışlıkla ortaya çıktı.

Samsung'un Yeni Giyilebilir Ürünleri Yanlışlıkla Ortaya Çıktı, System.String[]
Samsung Tüm Yeni Giyilebilir Ürünlerini Kendi Uygulamasında Ortaya Çıkardı


Samsung'un Yeni Giyilebilir Ürünleri yanlışlıkla ortaya çıktı. Samsung Galaxy Watch Active, Galaxy Fit ve Galaxy Fit e. Samsung S10 Etkinliğinde duyurulacak modeller arasında neler olduğu gün yüzüne çıkıyor.

Samsung'un giyilebilirlik uygulamalarına yapılan bir güncelleme, önümüzdeki hafta Galaxy S10'la birlikte piyasaya sürülmek üzere ayarlanmış yeni bir ürün yelpazesini yanlışlıkla ortaya çıkardı. Eskiden Samsung Gear olarak bilinen Android için Galaxy Giyilebilir uygulaması artık kablosuz kulaklıklar; bir smartwatch ve bir spor bandı da dahil olmak üzere ön sayfada birkaç yeni ürün gösteriyor. Güncelleme Twitter hesabı SamCentralTech tarafından tespit edildi.

Galaxy Watch Active listede ilk sırada ve aynı zamanda sözde Galaxy Sport adıyla, sızan spor odaklı bir akıllı saat gibi görünüyor. Uygulamaya göre; 40mm bir kasaya sahip ve en az iki renk seçeneği ile geliyor. Bununla birlikte; yeni tepeden çekilmiş bu görüntülerin hiçbiri, Samsung'un geleneksel döner çerçeveli kullanıcı arayüzünün nasıl değiştirilebileceği hakkında daha fazla ipucu vermiyor.

Sıradaki Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, saat tarzı lastik kayışlara sahip iki spor bandı. "Galaxy Fit e" adı geçen ay bir Bluetooth sertifikası ile sızdırılmış, ancak bu ürünü ilk kez görüyoruz. "E" nin ne anlama geldiğine, ne de neye işaret ettiğini ya da e olmayan modelin nasıl farklı olacağı tam olarak açık ve net değildir.

Son olarak, Samsung'un yeni kablosuz kulakiçi olan Galaxy Buds resmi olarak zaten onaylanmış bir ürün. Galaxy S10'un kendisine bağlı olacak bu ürünü kablosuz olarak şarj edebildiği de söyleniyor.

Samsung'un Yeni Giyilebilir Ürünleri – Galaxy Watch Active, Galaxy Fit/ Fit e, Galaxy Buds


Samsung'un Galaxy S10 etkinliği 20 Şubat'ta San Francisco'da gerçekleşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:28 Kaynak: Teknotalk.com

Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji
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