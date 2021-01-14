Samsung'un yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro görücüye çıktı

Samsung Electronics, yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro'nun satışa sunulacağını duyurdu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy Buds Pro; sürükleyici bir ses, üstün çağrı kalitesi, akıllı aktif gürültü engelleme ve cihazlar arasında daha gelişmiş bağlanabilirlik özelliklerini, modern ve şık bir tasarımla buluşturuyor. Galaxy Buds Pro, Samsung tarafından piyasaya sürülen şimdiye kadarki en gelişmiş kablosuz kulaklık olmanın yanında iş, eğlence ve diğer tüm alanlarda en iyi kullanımı sunmak üzere geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su Dr. TM Roh, "Hepimiz yeni rutinler ve yaşam tarzlarına ayak uydurmaya yardımcı olacak teknolojileri ararken gerçek anlamda kablosuz kulaklıkların pazarı da büyüyor ve tüketicilerin bu ürünlerden beklentisi artıyor. Galaxy Buds Pro ile birlikte, küçük bir cihaza büyük şeyler sığdırıyor, günlük işleri gerçek anlamda efsanevi hale getiren, alanında tek ses deneyimini kullanıcılarımıza sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Galaxy Buds Pro artık daha kapsamlı bir ses özelliğine, daha derin baslar için 11 milimetrelik alçak frekans hoparlörüne ve minimum bozulma ile net tiz sesler için 6,5 milimetrelik yüksek frekans hoparlörüne sahip. Böylelikle kullanıcılar hareketli bir pop parçasında ya da duygusal bir şarkıda dinledikleri müziği, zaman ve mekan fark etmeksizin sanatçısının sunduğu kaliteye en yakın şekilde dinleyebilecekler.

Galaxy Buds Pro, üç ayrı mikrofonu ve Ses Alma Birimi (VPU) sayesinde kullanıcının sesini istenmeyen seslerden ayırarak, mümkün olan en net haliyle karşı tarafa iletilmesini sağlıyor. Dış bölümde yer alan mikrofonlardan biri, yüksek sinyal gürültü oranına (SNR) sahip ve bu sayede arka plan seslerini en aza indiriyor. Ayrıca Samsung yeni Rüzgar Kalkanı teknolojisini de Galaxy Buds Pro'ya entegre etti. Çıkıntısı azaltılmış yeni tasarımı rüzgara temas alanını en aza indirirken özel olarak tasarlanan mikrofon ağı ve bölmesi, rüzgar girişini engelliyor. Böylelikle rüzgarlı bir havada dahi telefon görüşmeleri daha önce görülmemiş bir netlikle yapılabiliyor.

Galaxy Buds Pro, kullanıcının sevdiği şeyleri daha fazla duyarken istemediği şeyleri daha az duymasını da sağlıyor. Galaxy Buds Pro sahipleri işlerine odaklanmaları ya da rahatlamak için etrafındaki tüm sesleri kısmaları gerektiği durumlarda, arka plan sesini yüzde 99'a kadar azaltabiliyor. İstedikleri seviyede hassas ayar yapabiliyor. Ortam Sesi özelliği sayesinde, yakındaki sesleri 20 desibelin üzerine çıkaracak şekilde ayarlayabiliyorlar. Bu da her sesi ihtiyaçlarına göre ayarlayarak kişiselleştirebilmeleri anlamına geliyor. Bu özellik birçok işi bir anda yaparak yoğun tempoda yaşayan kullanıcılar için ideal kullanım sunuyor. Evden çalışırken aynı zamanda örneğin çocukları ile ilgilenmeleri gerektiğinde ya da şehirde koşuya çıktıklarında trafikteki araçlara karşı tetikte olmak istediklerinde bu ayarları kullanabilirler.

Aktif gürültü engelleme ve Ortam Sesi özellikleri otomatik olarak birlikte çalışıyor ve etrafa uyum sağlayarak ses deneyimini optimize ediyor. Galaxy Buds Pro, kullanıcı konuştuğunda sesini algılayarak konuşma durumuna göre etrafındaki sesleri kısıp yükselterek ses ayarını otomatik olarak gerçekleştiriyor. Galaxy Buds Pro sahipleri konuşmak istediğinde, Ortam Sesini kullansalar da veya Aktif Gürültü Engelleme özelliğini kapatsalar da kulaklıkları müziğin sesini kısıyor. Bu teknoloji, kullanıcının daha iyi duymasını ve iletişim kurmasını sağlarken Galaxy Buds Pro'yu günlük kullanım için verimli bir araç haline getiriyor.

Galaxy Buds Pro, 15 Ocak tarihinden itibaren KDV dahil 1599 TL fiyatı ile satışa sunulacak.