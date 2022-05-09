Samsung'un yeni reklamında 'ilk iPhone' göndermesi! - Son Dakika
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Samsung'un yeni reklamında 'ilk iPhone' göndermesi!

09.05.2022 14:26
Samsung'un yeni reklamında 'ilk iPhone' göndermesi!

Samsung, Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 modellerinin Flex Modunu tanıtmak için hazırladığı videoda ilk iPhone'u yad etti.

Samsung, Ağustos ayında yeni katlanabilir akıllı telefonları: Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 modellerini tanıttı. Her ikisi de Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor. Z Fold3, 7,6 inçlik dış ve 6,2 inçlik iç AMOLED ekrana sahipken; Z Flip3 ise 1,9 inçlik dış ve 6,7 inçlik ince-uzun bir iç ekranla geliyor.

Samsung yayınladığı "Flex Games" başlıklı reklamda, akıllı telefonların en önemli özelliklerinden Flex Modundan bahsetti. Bu mod sayesinde Galaxy Z Fold3/Z Flip3'ün ekranı 75 ile 115 derece arasında açıkken, masaya dizüstü bilgisayar formunda yerleştirilerek kullanılabiliyor. Tam ekrana geçildiğinde otomatik kapanıyor.

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Galaxy Z Fold3/Z Flip3 reklamında 'ilk iPhone' detayı

2007'de Steve Jobs tarafından tanıtılan ilk iPhone modelinde YouTube'un mobil uygulaması önyüklü olarak geliyordu. Apple bunu insanlara göstermek için hazırladığı 30 saniyelik televizyon reklamında, bir köpeğin kaykay üzerinde oturduğu videoya yer vermişti.

15 yıl sonra, benzer bir tekniği Samsung da kullandı. Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3'ün Flex Modunu tanıtmak için hazırlanan 30 saniyelik videoda, Apple'ın ilk iPhone reklamındakiyle aynı cins köpek yer alıyor. Jetle çalışan bir kaykayla köpeğin uçtuğu sahnenin ardından reklam sona eriyor.

Galaxy Z Fold 3 veya Galaxy Z Flip 3'te Flex Modu etkinleştirildiğinde; ekranın altta kalan kısmıyla uygulamada gezinebiliyorken, üstte kalan kısmında içerikleri görüntüleyebiliyorsunuz. Bu anlamda mini bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. Ancak Flex'i her uygulamanın desteklemediğini belirtmekte fayda var.

Bu arada önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold4/Z Flip4 hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Yeni nesil katlanabilir akıllı telefonların sırasıyla 4,400 mAh ve 3,303 mAh pil kullanacağı, 25W'a kadar hızlı şarj destekleyeceği ve henüz piyasaya çıkmayan Snapdragon 8 Gen 1 Plus'tan güç alacağı söyleniyor.

Apple'ın da katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre 2025 yılında tanıtacak.

Samsung'un yeni reklamı hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Samsung, Apple, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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