Samsung'un Yeni Telefonunda Kripto Para Cüzdanı Olacağı İddia Edildi

– Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung'un piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S10 model akıllı telefonunda kripto para birimleri cüzdanı uygulaması olacağı iddia edildi.

– Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung'un piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S10 model akıllı telefonunda kripto para birimleri cüzdanı uygulaması olacağı iddia edildi.



Samsung'un sosyal medyaya ekran görüntüleri sızdırılan söz konusu cihazında blockchain ve kripto para birimleri cüzdanı uygulamaları yer aldığı görülürken, söz konusu modelin Şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.



Geçen yıl yeni akıllı telefon modellerine kripto para birimleri cüzdanı entegre edeceği iddialarını yalanlayan Samsung'un daha sonrasında Birleşik Krallık'a söz konusu özellik için başvuruda bulunduğu söylenmişti. (Fotoğraflı) - İstanbul

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