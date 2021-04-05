Samsung'un yenilikçi 2021 model TV'leri, "Teknoloji Semineri"nde sahneye çıktı - Son Dakika

Samsung'un yenilikçi 2021 model TV'leri, "Teknoloji Semineri"nde sahneye çıktı

05.04.2021 15:35
Samsung'un yenilikçi 2021 model TV'leri,

Samsung'un bu yıl sanal olarak gerçekleştirdiği Teknoloji Semineri'nde tanıtımı yapılan 2021 model TV'leri, görüntü kaliteleri ve en son teknolojik özellikleri ile dikkatleri üzerlerine çekiyor.

Samsung'un bu yıl sanal olarak gerçekleştirdiği Teknoloji Semineri'nde tanıtımı yapılan 2021 model TV'leri, görüntü kaliteleri ve en son teknolojik özellikleri ile dikkatleri üzerlerine çekiyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, 2021 yılı 'Teknoloji Semineri'nde bu yılın yeni ürün serilerindeki yeni teknolojileri, özellikleri ve yenilikleri tanıttığı bir dizi etkinlik düzenliyor. Küresel çapta 10 yıldır düzenlenen sanal seminerin Türkiye ayağı, bu yıl 31 Mart'ta gerçekleştirildi.

Seminerde Samsung Neo QLED 8K, Samsung MICRO LED ve Samsung'un ödüllü Lifestyle ürün portföyü hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Samsung'un 2021 ürün serisi, benzeri görülmemiş bir izleme deneyimi sunan gelişmiş donanım ve yazılım yeniliklerine sahip bulunuyor. Kullanılan yeni teknolojiler sayesinde, ürünler olağanüstü görüntü kalitesi, akıllı özellikler ve oyun deneyimleri, yaşam tarzına uyum sağlayan özellik ve hizmetlerin yanında üst düzey kullanışlılık vaat ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran Kıdemli Başkan Yardımcısı Simon Sung, "2021 Neo QLED ile elde ettiğimiz sıçrama ve Neo QLED'in görüntü kalitesi, Samsung olarak hayata geçirdiğimiz benzersiz yapay zeka yükseltmeleri ve akıllı özelliklerle birlikte donanımdaki en son yeniliklerin neler başarabileceğini gözler önüne seriyor. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığımız ekran alanındaki en son yeniliklerimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyor, müşterilerimizin ürünlerimizi keyifle kullanmaya devam edeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniliğin merkezinde yer alan Quantum Mini LED'ler, Samsung'un Micro Layer, Quantum Matrix teknolojisi ve en son teknoloji Neo Quantum İşlemci kullanıyor. Bu sayede Neo QLED'ler en karanlık ve en aydınlık sahnelerde dahi en ince ayrıntıları yakalayarak daha önce olmadığı kadar keskin, net ve gerçeğe en yakın görüntü kalitesini sunabiliyor.

Samsung MICRO LED, piyasada mevcut olan ekranlardan farklı olarak kendinden yayıcı LED ekran teknolojisiyle ve çarpıcı 4K HDR içerik sunan yepyeni Micro AI işlemcisi sayesinde çarpıcı renk canlılığı ve parlaklık sağlıyor.

2021 TV Serisi, birçok akıllı özelliğin yanı sıra günümüz tüketicilerinin değişen ihtiyaç ve tercihlerine cevap vermek için sürekli olarak güncellenen Samsung TV'ler birçok isteğe bağlı video servisi ile evde dizi ve film keyfini pekiştirmek için uygulamalar sunarken, TV, kişisel bilgisayar (PC) ve cihazlar arasında kesintisiz ve uzaktan bağlantı sağlayan Samsung'un yeni "TV'de PC" özelliği, kullanıcıların oturma odalarının rahatlığında en üst düzey üretkenliğe erişebilmelerini sağlıyor.

Samsung'un 2021 Neo QLED TV'leri hem PC hem konsol oyunlarında en üst düzey oyun deneyimi sunuyor. Yeni özellikler ve yapay zeka destekli gelişmiş performans, hareketli grafik özellikleri, daha düşük giriş gecikmesi ve daha kusursuz ve sürükleyici bir ses deneyimi sağlıyor.

Markanın ödüllü Lifestyle TV portföyü, The Frame, The Serif ve The Sero'da yeni ürün sunumlarıyla ve seriye özel uzantılarla donatıldı. 2017'de ilk kez piyasaya sürülen The Frame, televizyon kavramını yeniden tanımladı ve o tarihten bu yana eserleri bir milyonun üzerinde satış rakamı yakalayan sanat arşiviyle ekranları nefes kesen sanat eserlerine dönüştürdü.

Salgınla birlikte başlayan bir yıllık uzaktan çalışma ve öğrenme deneyimi, geleneksel çalışma düzenini ortadan kaldırdı. Samsung'un yeni M7 ve M5 monitörleri, Tizen işletim sistemiyle desteklenen dünyanın ilk "tüm işlevlere sahip" ekranları olma özelliğini taşıyor. Bu monitörler kullanıcıların istedikleri yerden, istedikleri zaman ders çalışmalarını veya içerikleri izleyebilmelerini sağlıyor.

Yapay Zeka, Türkiye, oyunlar, Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Samsung'un yenilikçi 2021 model TV'leri, 'Teknoloji Semineri'nde sahneye çıktı - Son Dakika


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