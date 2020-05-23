Samsung ve Hyundai Dev İşbirliğine Gitti: Hedef Bataryalar - Son Dakika

Samsung ve Hyundai iki dev firma olarak işbirliğine gidiyor. Samsung şirketinin bataryaları Hyundai araçlarına güç verecek. Peki bu birlikteliğin detayları neler? Dilerseniz birlikte inceleyelim.

Bildiğiniz üzere Hyundai dünyanın en büyük otomobil firmalarından bir tanesi. Son dönemlerde elektrikli araçlara olan talebin artmasıyla birlikte, Samsung ile aralarında güçlü bir bağ kuruldu. Samsung araç üretmese bile, mevcut otomobil firmalarına farklı hizmetler sunabiliyor. Bu hizmetler sayesinde Samsung ve Hyundai işbirliği başladı.

Samsung ve Hyundai hangi alanda işbirliği yapacak?

Otomobil devi Hyundai firmasının elektrikli araçlarında kullanılacak OLED ekranlar için Samsung devreye girdi. Ayrıca üretilecek yonga setlerinde de yine aynı şekilde şirketin dokunuşları yer alacak. Bildiğiniz üzere firma, her iki alanda da en iyiler arasında yer alıyor.

Mobil şirketler içerisinde önemli bir yere sahip olan Samsung'un üreteceği bataryalar, lüks otomotiv bölümü Genesis'in ilk tam elektrikli otomobilinde ve çatısı altındaki KIA'nın plug-in modellerinde tercih edilecek. 2021 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Genesis G80'in elektrikli versiyonu tamamen Samsung bataryalarına bağlı olacak.

En ilginç detaylardan birisi de otomobilin tek bir şarjla 500 kilometre sürülebilmesi. İkilinin ortaya çıkaracağı iş sadece bu değil. Aynı zamanda otonom sürüş alanında da önemli bir birliktelik yaşanacak. Bakalım Otomotiv ve mobil dünyasının devleri ortaya neler çıkaracak? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.