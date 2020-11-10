Samsung ve Microsoft, eğitim için güçlerini birleştirdi

Samsung Türkiye ile Microsoft, uzaktan eğitimin hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara yönelik etkin ve güvenilir, okullara göre özelleştirilebilen, okullardaki mevcut sistemlerle ve birbirleriyle tam entegre olabilen çözümler sunmak için iş birliğine gitti.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung'un eğitim amaçlı kullanımı da düşünerek tasarladığı Galaxy Tab S6 Lite (SM-P610) tableti satın alanlar, kampanya koşullarını yerine getirmeleri durumunda 409,99 TL değerindeki 1 yıllık Microsoft 365 Bireysel aboneliğine de sahip oluyor.

İş birliği kapsamında geliştirilen Tablet Yönetim Platformu sayesinde okul yönetimleri, okullardaki Galaxy Tab S6 Lite cihazları konum bilgisi, Wi-Fi ağı ya da ders saatlerine göre yönetebiliyor. Uygulamalar, otomatik olarak cihaza aktarılıp öğrencilerin evde veya okulda olma durumuna göre aktif-pasif hale getirilebiliyor.

Artırılmış S Pen hassasiyetiyle gerçek kalem hissiyatını aratmayan şık ve kullanışlı Galaxy Tab S6 Lite tabletlerle, öğrencilerin dersleri takip etmesi çok daha kolay hale geliyor. Üstelik tabletler, kutusundan çıkar çıkmaz öğrencilerin kullanımına hazır halde oluyor.

Tablet Yönetim Platformu sayesinde okul yönetimi ve veliler tablet ile geçirilen zamanı yönetebilirken, tabletlerde yer alan Knox güvenlik platformuyla bilişim teknolojileri desteğine duyulan gereksinim minimuma iniyor. Böylelikle öğrenciler, okula geldiğinde veya ders saatinde tabletleri okul tableti olarak kullandıklarında, istenmeyen uygulamaların açılması veliler ve okul yönetimi tarafından engellenebiliyor.

Tüm bunların yanı sıra Samsung Galaxy tabletlerin akıllı tahtalar ile entegre olarak çalışabilme kabiliyeti sayesinde dersler daha interaktif işlenebiliyor. Yine Samsung ve Microsoft iş birliği sayesinde mobil cihazlarla da ders içeriği sunulabiliyor.

Tablet, cep telefonu, Windows dizüstü ve masaüstü ile kablosuz bağlantı sağlanabiliyor.

Tabletin taşınabilirliği ve esnekliği, güvenilir tek bir sistemde

İş birliği ile Samsung tabletler üzerinde kurumsal Windows 10 ya da Windows server güvenlik standartlarına uygun ve Microsoft mühendisleri tarafından önerilen güvenlik sıkılaştırması yapılarak risklerin en aza indirgendiği güvenli bir Windows Virtual Desktop ortamı kurmak mümkün hale geliyor.

Böylelikle veriler ya da kaynakların kurum ağı içerisinde çizilmiş sınırlarda güvenli erişimi sağlanıyor, tam masaüstü deneyiminden tek bir uygulama kullanma deneyimine kadar farklı senaryolarda desteklenen bir deneyim sunuluyor.

Kullanıcı profillerinin şifrelenerek saklandığı bu yapıda, çok faktörlü kimlik doğrulama çözümleri ile kullanıcı profiline göre farklı kullanım modeli ve senaryoları da sunuluyor.

Şimdi Galaxy Tab S6 Lite (SM-P610) tabletini satın alanlar, 409,99 TL değerindeki 1 yıllık Microsoft 365 Bireysel aboneliğine de sahip oluyor. Kasım ayı sonuna kadar geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, Galaxy Tab S6 Lite tabletini Samsung online mağaza (https://shop.samsung.com/tr) üzerinden satın aldıktan sonra kendilerine hediye edilen Microsoft 365 ürünü içerisinden çıkan kodu setup.office.com adresinde yer alan yönergeleri takip ederek 1 yıllık aboneliklerini aktive etmeleri yeterli oluyor.

"Bu gibi iş birlikleri geliştirmeye devam etmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Microsoft Orta Doğu ve Afrika Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu, "Uzaktan eğitimin hayatımızda giderek daha da önem kazandığı bu dönemde, Samsung ile hayata geçirdiğimiz iş birliğinin başarılı olması bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerin, eğitimcilerin ve velilerin hızla değişen eğitim modellerine en etkin şekilde adapte olabilmeleri için bu gibi iş birlikleri geliştirmeye devam etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kovid-19, yeni çözüm ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyor"

Samsung Türkiye Mobil Kurumsal İş Birimi Direktörü Murat Atıcı da "Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle uzaktan eğitimin hayatımızın bir parçası haline gelmesi yeni çözüm ihtiyaçlarını da ortaya çıkarıyor. Bu ihtiyaçları karşılamak için teknolojinin önde gelen markalarına da önemli sorumluluklar düşüyor. Bu konuda Microsoft ile iş birliği yaparak okullara ve öğrencilere yönelik çözümler sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.