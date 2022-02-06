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Samsung ve Nft İş Birliğine Giriyor - Son Dakika

Samsung ve Nft İş Birliğine Giriyor

06.02.2022 13:24
Samsung ve Nft İş Birliğine Giriyor

Teknoloji devi Samsung, yeni üreteceği televizyonlarda NFT desteği olacağı açıklandı.

Teknoloji devi Samsung, yeni üreteceği televizyonlarda NFT desteği olacağı açıklandı.

NFT akımına Samsung da katıldı. Şirket 2022 televizyon serisinin NFT desteği ile geleceğini açıkladı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Samsung da şu açıklamayı yaptı: "NFT'lere olan talebin artması, günümüzün görüntüleme ve satın alma ortamında hiç olmadığı kadar büyük bir çözüm ihtiyacı yarattı."

"2022'de Samsung, Dünya'nın ilk televizyon ekranı tabanlı NFT gezgini ve pazaryerini tanıtıyor; en sevdiğiniz sanat eserlerine göz atmanıza, onları satın almanıza ve tek bir yerde görüntülemenize olanak tanıyan çığır açan bir platform."

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Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Samsung ve Nft İş Birliğine Giriyor - Son Dakika


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