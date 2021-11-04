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Samsung, Web Tarayıcı Konusunda Apple'ı Takip Ediyor - Son Dakika

Samsung, Web Tarayıcı Konusunda Apple'ı Takip Ediyor

04.11.2021 03:27
Samsung, Web Tarayıcı Konusunda Apple'ı Takip Ediyor

Samsung İnternet web tarayıcısını, adres çubuğunu yeniden konumlandırmanıza olanak tanıyan yeni bir özellikle getirdi. Samsung firması, Apple'ın Safari tarayıcısına bu özelliği getirmesinden hemen sonra benzer bir adım atması birçok kişinin dikkatini çekti.

Apple ve Samsung arasındaki rekabet hiçbir zaman bitmeyecek gibi duruyor. İki şirket birbirlerine teknoloji konusunda yardımcı olsa da, ürün geliştirme konusunda her zaman rekabet içindedir.

Özellikle iki firma arasındaki rekabet birçok kişi tarafından yazılması ve anlatılması nedeniyle dikkat çekmektedir. Samsung donanım konusunda iyi bir düzeydedir. Apple'da yazılım konusunda iyi bir hizmet gamı vardır.

İki şirket şimdi de web tarayıcısı konusunda rekabet eder hale geldi. Yakın tarihli bir rapora göre Samsung, web tarama deneyimi kendi müşterilerini sunabilmek için Apple'ın ayak izlerini takip ediyor.

Samsung, Web Tarayıcı Konusunda Apple'ı Takip Ediyor

Samsung, Web Tarayıcı Konusunda Apple'ı Takip Ediyor

Apple kısa süre önce iOS 15 güncellemesini iPhone'larında kullanıma sunmaya başladı. Güncelleme, şirketin Safari web tarayıcısında birkaç değişiklik getiriyor. Bunlardan biri, iPhone kullanıcılarının, ekranın üst kısmındaki olagan konumunun aksine, web tarayıcısının altındaki adres çubuğunu ayarlamasına olanak tanığan bir güncellemedir. Samsung şimdi bu fikirden ilham almış gibi görünüyor.

Apple, kendi kullanıcı tabanına bu özelliği sunan ilk firma olmadığı için, fikir Apple'dan çıkmadığı söyleniyor. Ancak Apple bu alanda kullanıcılarından büyük destek aldığı biliniyor.

Birkaç web tarayıcısı size adres çubuğunu telefonunuzun alt kısmına geçirme seçeneği sunuyor. Google Chrome, Mozilla Firefox Preview ve Vivaldi bunlar arasında öne çıkanlardan bazılarıdır. Buradaki fikir, web'de gezinirken kullanıcılar için adres çubuğuna daha kolay erişim sağlamaktır.

Samsung, Web Tarayıcı Konusunda Apple'ı Takip Ediyor

Web Tarayıcısı Alanında Neden Samsung ve Apple Karşılaştırılıyor?

Bunun nedeni, Apple'ın iOS 15 ile Safari'ye tanıtmasından hemen sonra şirketin bu özelliği kendi Samsung İnternet tarayıcısına getirmesidir.

Samsung İnternet beta uygulamasına yönelik bir güncelleme Samsung akıllı telefonlarında kullanıma sunulmaya başlandı ve kullanıcılara bu özelliği değiştirme seçeneği sunuyor.

Mobil web tarayıcısındaki adres çubuğu, Safari'ye çok benzer bir yapıda. Samsung İnternet kullanıcıları bu seçeneği tarayıcıdaki Düzen ve Menü ayarlarında bulabilir. Yeni bir "Adres çubuğu konumu" seçeneği, kullanıcıların adres çubuğunun üstte olduğu klasik web tarayıcı düzeni ile ekranın alt kısmında adres çubuğunun bulunduğu yeni stil arasında seçim yapmalarına olanak tanır.

Dan Seifert adlı bir site yazarının yayınladığı tweet'te belirttiğine göre, iki tarayıcı'da ortaya çıkan seçenekler etkinleştirildiğinde, kullanım olarak tamamen benzer bir yapı ortaya çıkıyor.

Bu nedenle, Samsung ve Apple markaları birbirini kopyaladığı söylentileri ortaya çıkıyor. Sizce Samsung ve Apple'ın rekabeti hangi boyuttadır? Değerli yorumlarınızı bekliyoruz.

Samsung, Web Tarayıcı Konusunda Apple'ı Takip Ediyor

İnternet, Samsung, Apple, iOS, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Samsung, Web Tarayıcı Konusunda Apple'ı Takip Ediyor - Son Dakika


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