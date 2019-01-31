Samsung: Yeni 8k Tv Yongaları Çerçeveleri Ortadan Kaldıracak

Samsung'un yeni 8K TV Yongaları, Çerçevesiz Televizyonların Önünü Açacak!

Samsung'un yeni 8K TV Yongaları, Çerçevesiz Televizyonların Önünü Açacak!





Samsung, Gelişmiş Ekran Sürücüsü IC ile 8K TV'lerde Etkileyici Görüntü Kalitesi ve Zarif Tasarımlar Sunuyor. 8K TV'leri ana akım yapacak kadar hızlı yeni TV Çipleri farklı bir devrimin başlangıcını işaret ediyor.



Basit bir TV Çipi, 8K TV'leri ana akım TV modelleri haline getirebilir, üstelik TV'leri daha harika cihazlar haline de dönüştürebilir.Samsung, gerçek 8K görüntülerin 8K ekran panellerine aktarılmasını sağlayacak yeterli bant genişliğine (4 Gbps) sahip bir ekran sürücüsü IC yongasını tanıttı.



DDI (S6CT93P), Samsung'un yeni DDI'sı (S6CT93P), önceki USI-T 1.0'ın 2Gbps panel içi hızını ikiye katlayan şirketin TV için Birleşik Standart Arabirimi (USI-T) 2.0'yı kullanıyor.



Aynı zamanda TV parçalarının saklandığı o çerçeveleri de önemli ölçüde ortadan kaldırabilir.



8K TV'ler, 4K bant genişliğinin dört katına sahipler ve bu da zaten büyük bir veri bağlantısı hızını temsil ediyor. Teknoloji her ne kadar biraz sıkıntıda (ücretlerinin yüksek olması nedeniyle) olsa bile, Sony başta olmak üzere bir çok üretici 8K modellerini çoktan duyurdu. Özellikle Japon Üreticiler 2020 Tokyo Olimpiyatlarında 8K TV yayınına geçmeye hazırlanmakta istekliler.



Çerçevesiz bir ekran Evinizde Size 8K Çözünürlüklü bir pencere vari bir görüntü sunabilir. TV'lerdeki görüntüler bu derece netlikte seyredilebilir. Elbette internet ve yayın hızlarının bu seviyelere çıktığını görmek için biraz daha beklemek zorunda kalabiliriz.



Yeni 8K TV Yongaları Çerçeveleri Ortadan Kaldıracak

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