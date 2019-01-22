Son Dakika Haberleri: Samsung, Yeni 970 Evo Plus Modelini Tanıttı

Samsung, Yeni 970 Evo Plus Modelini Tanıttı

1 saat önce

Samsung Electronics bugün Non-Volatile Memory Express (NVMe) SSD portföyüne en son eklediği Samsung 970 EVO Plus modelini tanıttı.

Samsung, Yeni 970 Evo Plus Modelini Tanıttı, System.String[]
Samsung Electronics bugün Non-Volatile Memory Express (NVMe) SSD portföyüne en son eklediği Samsung 970 EVO Plus modelini tanıttı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, sektör lideri performans ve 2 TB'a varan kapasitesi ile Samsung 970 EVO Plus, yüksek performanslı depolama alanında çıtayı yükselterek BT profesyonelleri, teknoloji tutkunları ve oyuncuların yoğun iş yüklerini daha kolay halletmelerini sağlıyor.

Samsung'un en gelişmiş V-NAND yongalarını ve optimize edilmiş aygıt yazılımını kullanan 970 EVO Plus, bir önceki 970 EVO modeline göre performansta yazma hızında yüzde 57'ye varan ve güç verimliliğinde önemli artış gösteriyor.

Yeni sürücü 3 bin 500 MB/s'ye varan sıralı okuma ve 3 bin 300 MB/s'ye ulaşan sıralı yazma hızı sunuyor. Rastgele okuma hızı 620 bin IOPS'a, rastgele yazma hızı ise 560 bin IOPS'a kadar çıkabiliyor.

Kullanıcılar, modern bilgisayarların çoğunda bulunan PCIe Gen3 x4 arayüzünü kullanan kompakt M.2 formuna sahip 970 EVO Plus ile cihazlarını kolayca güçlendirebilecek. 970 EVO Plus ayrıca 5 yıl veya 1200 TB yazma garantisi sunuyor.

970 EVO Plus, 250 GB, 500 GB ve 1 TB kapasite seçenekleri ile tüm dünyada satışa sunulacak. 2 TB kapasiteli model ise nisan ayında piyasaya çıkacak. Üreticinin tavsiye ettiği perakende satış fiyatları 619 liradan başlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics'in Türkiye Veri Depolama Ürünlerinden Sorumlu Müdürü İsa Tolu, 2015'te tüketici pazarına ilk NVMe SSD modelini sunduklarından beri, Samsung olarak SSD tasarımı ve performansındaki teknik sınırları zorlamaya devam ettiklerini belirtti.

Tolu, şunları kaydetti:

"Samsung'un en yeni 5. nesil V-NAND teknolojisine sahip olan 970 EVO Plus, 4K içerik düzenleme, 3D modelleme, simülasyonlar ve yeni nesil oyunlar gibi zorlayıcı görevler için kendi sınıfında rakipsiz bir performans sunuyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:31 Kaynak: AA

Samsung, Ekonomi
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