Samsung, yeni Galaxy üyelerini tanıttı - Son Dakika

Samsung, yeni Galaxy üyelerini tanıttı

Samsung Electronics, güçlü donanımlarının yanı sıra tasarım ve renkleriyle dikkati çeken yeni Galaxy üyelerini tanıttı.

Samsung, yeni Galaxy üyelerini tanıttı, System.String[]

Samsung Electronics, güçlü donanımlarının yanı sıra tasarım ve renkleriyle dikkati çeken yeni Galaxy üyelerini tanıttı.

Samsung Electronics, Güney Kore'den canlı olarak yayınlanan ilk sanal "Galaxy Unpacked (tanıtım)" etkinliğinde yeni Galaxy cihazlarının tanıtımını yaptı.

Söz konusu cihazlar, şimdiye kadarki en güçlü Note serisinden Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra, üretkenlik ve verimlilik için çok yönlü Galaxy Tab S7 ve S7+ tabletler, gelişmiş sağlık özellikleriyle premium akıllı saat Galaxy Watch3, öne çıkan ses kalitesiyle Galaxy Buds Live kulaklık ve geliştirilmiş tasarımıyla yeni nesil katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold2 olarak açıklandı.

Galaxy Z Fold2 ile lüks bir mobil deneyim

Açıklamaya göre, Samsung, yeni nesil katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold2 ile tümüyle yeni bir mobil cihaz kategorisine öncülük ediyor. İki katlanabilir cihazı piyasaya çıkaran ve kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alan Samsung, bu kez yeni iyileştirmeler ve katlanabilir kullanıcı deneyimi sunan Galaxy Z Fold2'yi tüketicilerin beğenisine sundu.

Galaxy Z Fold2, üstün verimlilik için akıllı telefonun taşınabilirliğini ve esnekliğini tabletin gücü ve ekran boyutu ile birleştiriyor. İster katlanmış ister katlanmamış olsun, Galaxy Z Fold2, tasarımı ile lüks bir mobil deneyim imkanı sunuyor. Şık tasarımı ve ince mühendisliği ile Galaxy Z Fold2'de Mystic Black ve Mystic Bronze olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor.

- Note serisi renk seçenekleriyle de öne çıkıyor

Galaxy Note20 serisinin güç ve üretkenlik için tasarlanmış Galaxy Note20 Ultra ile çalışma ve oyun performanslarını en üst düzeye çıkarmak isteyenler için Galaxy Note20 olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

Samsung'un en yeni Note serisi, çalışma şeklini dönüştürerek her yerde her zaman daha fazlasını yapma imkanı sağlıyor. Serideki yeni S Pen ve Samsung Notes özellikleri daha da güçlü bir deneyim sunuyor. Ayrıca, uzun süredir Samsung'un iş ortağı olan Microsoft ile daha da ileriye taşınan iş birliği, Galaxy Note20 serisinin ve Windows PC'nin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını da sağlıyor. Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra, parmak izlerini ve lekeleri azaltan yeni puslu dokusu ile yumuşak nötr tonlardaki yeni Mystic renk seçeneklerine sahip. Galaxy Note20 Ultra, Note serisinde bir ilk olan canlı ve parlak Dinamik AMOLED 2X ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip. Tüm gün dayanan akıllı pil ve süper hızlı şarj özellikleri ile 30 dakikada yüzde 50'den fazla şarj elde etme imkanı sunuyor.

Üretkenlik ve verimlilik için çok yönlü tabletler

Açıklamaya göre, Galaxy Tab S7 ve S7+ ise bir bilgisayarın gücünü, bir tabletin esnekliğini ve bir akıllı telefonun bağlantısını bir araya getiren çok yönlü tabletler olarak öne çıkıyor. Daha az zamanda daha fazlasını yapmayı sağlayan güçlü bir işlemci, geliştirilmiş klavye deneyimi (klavye, klavyeli kılıf olarak ayrı satılıyor) ve Galaxy Note20 serisiyle benzer özelliklere sahip geliştirilmiş bir S Pen sayesinde Galaxy Tab S7 ve S7+'da üretkenliği PC düzeyinde deneyimlenebiliniyor.

Galaxy Tab S7 ve S7+, daha fazla eğlence için 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana da sahip. Böylece yüksek çözünürlüklü içerikten tam olarak yararlanılıyor veya geliştirilmiş çoklu görev yetenekleriyle her ikisini de aynı anda yapma imkanı tanıyor. Galaxy Tab S7+, çalışmak, oyun oynamak ve üretmek için daha fazla alan isteyen kullanıcılar için ekstra geniş 12.4 inç Super AMOLED ekran ile geliyor.

Gelişmiş sağlık özellikleriyle üst düzey bir akıllı saat

Tanıtılan diğer ürünlerden Galaxy Watch3 ise rutinleri yönetmeye, fitness hedeflerine ulaşmaya ve sağlık üzerinde kontrol kurmaya yardım eden yeni nesil bir yol arkadaşı olarak lanse edildi.

Birinci sınıf malzemelerle ve popüler döner çerçevenin ince bir versiyonu ile üretilen Galaxy Watch3, hem gece gündüz kullanılacak kadar rahat hem de lüks bir saatteki işçiliğe sahip. Ürün ayrıca Samsung'un bugüne kadarki en kapsamlı sağlık paketini kullanıyor.

Ses kalitesi ve ergonomik yapısıyla öne çıkan kulaklık

Samsung'un yeni tanıttığı kulaklık, gerçek kablosuz kulaklıkların en yeni hali olarak öne çıkıyor. İkonik bir tasarıma ve rahat bir uyuma sahip olan bu kulaklık, daha önce görülenlerden farklı olarak lanse edildi. AKG'nin ses uzmanlığını Galaxy Buds+'a kıyasla daha büyük, 12 mm'lik bir hoparlörle, bir bas kanalıyla, derin ve zengin ses kalitesiyle bir araya getiren kulaklık, müziğin keyfini sanatçının amaçladığı gibi çıkarmayı sağlıyor.

Ürünler ön siparişle alınabilecek

Öte yandan, Galaxy Note20 serisi "Mystic Bronze, Mystic Green, Mystic Gray", Galaxy Note20 Ultra "Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White" ve Galaxy Tab S7 and S7+ da "Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Bronze" renk seçenekleriyle birlikte 5 Ağustos-3 Eylül'de ön siparişle alınabilecek.

Cihazların ön sipariş için KDV dahil satış fiyatı ise Galaxy Note20 Ultra için 12 bin 999 TL, Galaxy Note20 için 9 bin 299 TL olacak. Ayrıca, bu tarihler arasında Samsung Galaxy Note20 Ultra ön siparişi veren tüketiciler, kampanya koşullarını yerine getirmeleri kaydıyla Samsung Galaxy Buds Live kablosuz kulaklık hediyesinin de sahibi olacak.

Tanıtımı yapılan diğer ürünlerin ise KDV dahil tavsiye edilen fiyatları Galaxy Tab S7 için 5 bin 499 TL (Samsung online mağazada alınması durumunda klavyeli kılıf hediye), Galaxy Tab S7+ 6 bin 999 TL (Samsung Online mağazada alınması durumunda klavyeli kılıf hediye), Galaxy Watch3-45mm için 2 bin 299 TL, Galaxy Watch3-41mm için 2 bin 99 TL, Galaxy Buds Live için 1.299 TL olarak belirlendi.

Samsung, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 06:51

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsung, yeni Galaxy üyelerini tanıttı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu Parti kuracağı konuşulan İnce, Hüsamettin Cindoruk ve Mesut Yılmaz'la görüştü mü? İddialara canlı yayında yanıt verdi Dünyaca ünlü model Kate Moss, bikinili görüntülenmekten kurtulamadı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan oldu Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi Nihat Özdemir'den harcama limiti sözleri: Gereken artırımlar varsa, bunları da yapacağız
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak         
17:46
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi         
17:36
Sevilen oyuncu Binnur Kaya, Sevilen oyuncu Binnur Kaya, "Kırmızı Oda" ile ekranlara dönüyor         
17:33
Beyrut'taki patlamanın öncesi ve sonrasında limanın uydu görüntüleri ortaya çıktı! Yıkım çok büyük Beyrut'taki patlamanın öncesi ve sonrasında limanın uydu görüntüleri ortaya çıktı! Yıkım çok büyük         
17:29
Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu         
17:16
Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı         
17:07
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu         
16:49
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor         
16:32
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı         
16:20
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu 15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu         
15:20
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu         
14:53
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu         
14:51
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı         
14:33
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu         
14:04
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez         
13:42
Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi         
12:58
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor         
12:06
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı         
11:54
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu         
11:50
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim         
11:44
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi         
11:40
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi         
11:29
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler         
10:59
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu 2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu         
10:43
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak         
10:42
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi 115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi         
10:41
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak 1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak         
10:32
Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu         
10:30
Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı         
09:56
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi         
09:44
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti         
02:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2020 01:41:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsung, yeni Galaxy üyelerini tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei