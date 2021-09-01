Samsung yeni katlanabilir Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 için ön satışlar başladı - Son Dakika

Samsung, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic ve Galaxy Buds 2'nin Türkiye'de ön satışa sunulduğu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, yeni nesil katlanabilir Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G akıllı telefonların ve diğer yenilikçi ürünlerinin Türkiye'de ön satışının başladığını açıkladı.

Akıllı telefon meraklıları ve yenilikçi akıllı telefon teknolojisi tutkunları için Galaxy Z cihazların 1 Eylül'de başlayan ön satışları 21 Eylül Salı günü saat 23.59'a kadar Samsung mağazaları ve yetkili çevrimiçi satış kanalları üzerinden devam edecek. Galaxy Z Fold3 için S Pen Fold modelleri, Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic ve Galaxy Buds Serisi'nin en hafif ve en küçük üyesi Buds 2 de bu ön satış kapsamında yer alacak.

Galaxy Z Fold3 5G'nin satış fiyatı KDV dahil 21 bin 999 TL, Galaxy Z Flip3 5G'nin fiyatı ise KDV dahil 11 bin 999 TL olacak. Eski telefonlarını getirenlere Galaxy Z Fold3 5G için 2 bin TL'ye, Galaxy Z Flip3 5G için de 1.000 TL'ye varan takas desteği verilecek. Ayrıca bu akıllı telefonları satın alanlara 1 yıllık Samsung Care+ Ekran Koruma Sigorta Hizmeti de hediye edilecek.

Galaxy Buds2 999 TL fiyat ile satışa sunuluyor. Galaxy Watch 4 2 bin 199 TL ve Galaxy Watch 4 Classic 2 bin 799 TL'ye sipariş edilebiliyor.

Bunlara ek olarak kampanyaya katılan satış noktalarının herhangi birinden Galaxy Buds2, Galaxy Watch4 veya Watch4 Classic alan tüketiciler, kampanya koşullarını yerine getirmeleri kaydıyla Samsung markalı Duo Wireless Charger ürününde geçerli yüzde 50 indirime hak kazanacak.

Daha fazla bilgi için www.samsung.com adresini ziyaret edilebiliyor.