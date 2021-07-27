Samsung yeni Odyssey monitör seçeneklerini tanıttı

Samsung, daha önce piyasaya sürdüğü kavisli oyun monitöründen sonra 24 ila 28 inç boyuta ve düz ekran tasarımına sahip Odyssey monitör seçeneklerini de tanıttı.

Samsung açıklamasına göre, şirketin 2021 Odyssey oyun monitörü serisi yeni üyeleri ile genişlemeye devam ediyor.

Oyun monitörleri pazarının lideri Samsung Electronics, yeni üyeleri ile genişlettiği 2021 Odyssey monitör serisini Haziran ayı itibarıyla dünya pazarlarında satışa çıkardı.

Seriye eklenen birden çok işleve sahip yeni monitör seçenekleri, dünyanın her yerindeki oyunseverlere muhteşem görüntü kalitesi ve üstün tasarım sunuyor. Yeni monitörler, mükemmel görüntü kalitesi ve fütüristik tasarımıyla her düzeyden oyunsevere hitap ediyor.

Verilen bilgiye göre, Samsung 2020 yılında piyasaya sürdüğü kavisli oyun monitöründen sonra 24 ila 28 inç boyuta ve düz ekran tasarımına sahip Odyssey monitör seçeneklerini de satışa sunuyor.

Yeni ürün serisi, hiper-gerçekçi görüntü kalitesi, daha hızlı tepki seviyesi, kişiye özel ergonomi ve sezgisel kullanılabilirlik özellikleri ile geliyor.

Bu en son özelliklerle birlikte, oyunseverler gerçek dünyaya ait renklerin yanı sıra PC ve konsollarıyla tam uyumlu, üst seviye keskinliğin ve tepki hızının keyfini sürebilecek.

Oyun endüstrisi dünya çapında büyümeye devam ederken Samsung Odyssey kısa bir süre içinde, aynı anda hem üst düzey görüntü kalitesi hem de yüksek performans arayan oyun tutkunları için ilk tercihlerden biri haline geldi.

Son olarak daha geniş bir ürün yelpazesiyle sunulan yeni seri sayesinde, oyun tutkunları artık kişisel tercihlerini ve oyun ihtiyaçlarını karşılayabilen monitörlere sahip olabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekranlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hyesung Ha, "Oyun tutkusu paylaşılan deneyimler aracılığıyla dünyayı birbirine bağlarken farklı kesimlerden macera arayan herkesi yeni gerçekliklere taşıyarak bir araya getiriyor. Genişletilmiş Odyssey oyun monitörü serisi, turnuva zaferlerine imza atmak isteyen ya da yeni oyunlar keşfetme peşinde olan oyunseverler için bu deneyimleri zenginleştirecek ve yaygınlaştıracak." ifadelerini kullandı.