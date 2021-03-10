Samsung, yeni sürücüsü 980 NVMe SSD'yi tanıttı

Samsung Electronics, DRAM bulundurmayan nihai tüketici tipi sürücüsü Samsung 980 NVMe SSD'yi piyasaya sürdü.

Şirket açıklamasına göre, yüksek performans sunan Samsung 980, daha geniş bir kullanıcı kitlesinin NVMe hızından faydalanabilmesine imkan sağlayacak. Samsung 980 SSD, hem sıralı okuma ve yazma hızlarında hem de rastgele okuma ve yazmada yüksek performans gösteriyor. Kullanılan yeni nesil teknolojiler sayesinde de önceki SSD'lerden çok daha hızlı NVMe performansı sunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Bellek Marka Ürün Bölümü Başkan Yardımcısı KyuYoung Lee, "Hem donanım hem yazılım tarafındaki inovasyonlar sayesinde Samsung 980 sürücümüz, üst düzey NVMe performansından ödün vermiyor. Hız, güç verimliliği ve güvenilirliği bir arada sunan 980 NVMe, genel bilgisayar kullanıcıları, oyun tutkunları ve içerik üreticileri için uygun bir ürün." ifadelerini kullandı.

Güç kullanımının daha iyi yönetilebilmesini sağlıyor

Daha önceki DRAM'siz SSD'lerde veriye hızlı erişimde kısa süreli bellek olmadığı için düşük hız problemi yaşanıyordu. Samsung 980 sürücüsü, bu performans düşüklüğünü önlemek üzere sürücüyü doğrudan ana işlemci DRAM'ine bağlayan Ana Bellek Tamponu (HMB) teknolojisini kullanıyor. Sürücü aynı zamanda markanın en son sürüm altıncı nesil V-NAND ve denetleyici özelliklerine sahip bulunuyor. Bu sayede, 3400 ve 3000 MB/s'ye kadar çıkan sıralı okuma ve yazma hızlarına ve 500K IPOS ve 480K IOPS aralığında rastgele okuma ve yazma performanslarına erişebiliyor. Ayrıca yeni güncellenen Intelligent TurboWrite 2.0 teknolojisi sayesinde sürücüde çok daha geniş bir ara bellek alanı ayrılıyor ve önceki modellerle kıyaslandığında daha yüksek performans düzeyleri korunabiliyor.

Büyük boyutlu dosyalarla çalışan veya grafik yoğunluğu yüksek oyunlar oynayan kullanıcılar için Samsung'un Magician 6.3 yazılımına eklenen "Tam Güç Modu", sürücünün devamlı en yüksek performansla çalışmasını sağlıyor. Ayrıca, Dinamik Isı Koruma teknolojisi sürücülerin aşırı ısınması konusuna çözüm getiriyor. Nikel kaplı denetleyici ve ısı dağıtıcı etiket çözümleriyle kullanıcılar uzun süreli kullanımlarda bile yüksek performans elde edebiliyor. Samsung 980 NVMe, kendisinden önceki 970 EVO'ya göre yüzde 56'ya varan iyileştirilmiş güç verimliliğiyle dizüstü bilgisayar kullanıcılarının güç kullanımını daha iyi yönetebilmelerini sağlıyor.

Samsung 980 NVMe 250 GB 489 TL, Samsung 980 NVMe 500 GB 679 TL, Samsung 980 NVMe 1TB 1.259 TL üretici tavsiyeli perakende satış fiyatıyla sunuluyor.