Samsung, yeni yüksek çözünürlüklü monitör serisini piyasaya sürüyor - Son Dakika

Samsung, yeni yüksek çözünürlüklü monitör serisini piyasaya sürüyor

20.04.2021 10:55
Samsung, yeni yüksek çözünürlüklü monitör serisini piyasaya sürüyor, System.String[]

Samsung'un dünyanın ilk "TUV Akıllı Göz Koruma" sertifikasına sahip monitörleri, ergonomik ambalaj ve eşsiz profesyonel performanslarıyla gerçek gibi bir görüntü deneyimi sunuyor.

Samsung'un dünyanın ilk "TUV Akıllı Göz Koruma" sertifikasına sahip monitörleri, ergonomik ambalaj ve eşsiz profesyonel performanslarıyla gerçek gibi bir görüntü deneyimi sunuyor.

Samsung Electronics, 2021 model yüksek çözünürlüklü monitör serisini duyurdu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, bu yılın modelleri, gelişmiş ergonomik tasarımla gerçeğe yakın görüntü kalitesi ve daha fazla kullanım kolaylığı sunuyor. Yeni monitör serisi, tüm çalışma ortamlarına ve evlere mükemmel uyum sağlıyor. Samsung, mükemmel görüntü kalitesinin yanı sıra rahat ve ergonomik tasarım arayan günümüz işletme ve tüketicilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla S8, S7 ve S6 olmak üzere üç ayrı seride toplam 12 yüksek çözünürlüklü monitör modelini piyasaya sürüyor. Tüm modeller, canlı ve hareketli görüntü kalitesi için 1 milyarın üzerinde rengin görüntülemesini sağlayan HDR 10 teknolojisine sahip. Profesyonel çalışma ortamları için tasarlanmış 178 derecelik geniş görüntüleme açısıyla ekranlar, canlı renkler, görüntü netliği ve her açıdan kusursuz bir izleme deneyimi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekranlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hyesung Ha, "Daha yüksek çözünürlüklü monitörlere olan talep artmaya devam ediyor. Biz de Samsung olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan yeni ürünlerle bu pazarda öncülük etmeye devam ediyoruz. Yüksek çözünürlüklü monitörlerden oluşan 2021 monitör serimiz, göz kamaştıran görüntü kalitesi sunuyor. Gelişmiş performansının yanı sıra çevreye duyarlı aerodinamik tasarımıyla kullanım rahatlığı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Akıllı göz koruma sertifikası

Samsung açıklamasına göre, serideki tüm monitörlerin, sektörde bir ilk olarak TUV Rheinland tarafından verilen "Akıllı Göz Koruma" sertifikası bulunuyor. Uyarlanabilir Görüntü özelliğine sahip göz koruma teknolojisi, oda koşullarına göre parlaklığı ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayarak görüntü kalitesini tüm izleme ortamlarına uygun olarak optimize ediyor. Bu sayede monitörler izleme ortamından bağımsız olarak en rahat izleme deneyimini sunuyor, uzun süreli kullanım sonrasında dahi göz yorgunluğunu azaltıyor. Monitörler ayrıca göz yorgunluğuna neden olan mavi ışık emisyonunu azaltan özel bir göz koruma modunun yanı sıra ekranda oluşabilecek ışık titremelerine karşı gözleri koruyan Titreşimi Azaltma (Flicker Free) özelliğine de sahip.

Yeni ürün serisi parlak ve canlı görüntü kalitesini korurken siyah kısımların parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak güç tüketimini yüzde 10'a kadar azaltan "Eco Saving Plus" teknolojisiyle enerji verimliliği konusunda da birçok kurumdan onay aldı. Sertifikasyonlar arasında İsveç Profesyonel Çalışanlar Konfederasyonu'nun (TCO) yeni nesil sürdürülebilir ürünler sertifikası, elektronik ürünler için Elektronik Ürün Çevresel Değerlendirme Aracı (EPEAT) eko etiket sertifikası ve enerji tasarrufu sağlayan ürünler için Energy Star sertifikası bulunuyor.

S8: Ergonomik tasarımda üstün görsel kalitesi

Yüksek çözünürlüklü monitör serisinin amiral gemisi modeli olan S8, hem işletmeler hem de yaratıcı profesyoneller için en kritik özelliklere sahip. Ultra Yüksek Çözünürlük (UHD) sağlayan modelin 27 inç ve 32 inç seçenekleri mevcut. UHD ve 1 milyarın üzerinde renk desteğinin yanı sıra S8 modeli daha canlı içerikler için yüzde 99 sRGB renk gamı da sunuyor.

S8 modeli USB-C tipi bağlantı noktası aracılığıyla 10 Gbps hızında veri iletimi sağlarken S80UA sayesinde 90W'a kadar şarj özelliği sağlıyor. S8 ayrıca üst düzey ve çok yönlü kullanım sunmak için USB 3.0 ve bir USB hub dahil olmak üzere çeşitli bağlantı özellikleri de bulunduruyor. Düz ve çerçevesiz tasarımıyla üst düzey konfor sağlarken çerçevesiz yapısı sayesinde çift monitör kullanımında dikkatin dağılmasını en aza indiriyor. Video Elektronik Standartları Birliği (VESA) montaj uyumluluğu ve Yüksekliği Ayarlanabilir Stant (HAS) sayesinde, kullanıcıların monitörlerini her türlü ortama uyum sağlayacak şekilde monte etmelerine olanak tanıyan çeşitli eğme, döndürme ve pivot kontrol olanakları sunuyor. İnce metal standı ve inceliğiyle çalışma masasında daha az yer kaplayarak daha derli toplu bir çalışma alanı elde edilmesini de mümkün kılıyor.

S7 ve S6: Sade ve tüm ortamlar için kusursuz

Tıpkı S8 Serisi'nde olduğu gibi S7 Serisi monitörler de 27 inç ve 32 inçlik boyutları, ultra ince standı, 178-derece geniş açıda görüntüleme paneli ve canlı renk gamıyla UHD çözünürlük düzeyi sağlıyor. Neredeyse çerçevesiz ekran tasarımı ve uyumlu ekran eğim fonksiyonu sayesinde kullanıcılar çalışmalarına daha kolay odaklanabiliyor.

S6 Serisi; 34", 32", 27" ve 24" ekran boyutu seçenekleriyle satışa sunuluyor. QHD (2.560x1.440) çözünürlüğünün yanı sıra PBP (Yan Yana Resim) ve PIP (Resim İçinde Resim) özelliklerini de destekleyerek kullanıcıların birden fazla çalışmayı sorunsuz ve verimli bir şekilde yürütebilmesini sağlıyor. S60UA monitörler çoklu ekran ve ekran bölme özelliklerini etkinleştiren "Daisy Chain" teknolojisinin yanı sıra LAN kablosu desteği (RJ45 uyumluluğu) sağlayarak monitörü bir Dock İstasyonuna dönüştürüyor. Yerleşik Wake On Lan (WOL) fonksiyonu, bağlı bir bilgisayarın güç kaynağının bir başka cihaz üzerinden alınabilmesini sağlıyor.

34 inç S65UA Ultra Geniş Dörtlü Yüksek Çözünürlüklü (UWQHD) monitör, 1000R kavis özelliğiyle, optimum çoklu görevler için 21: 9 en-boy oranıyla üretkenliği daha da artırıyor. S6 Serisi ayrıca kişiselleştirilebilir çevirme, eğme ve döndürme işlevleriyle kullanıcıların ekranı döndürerek, hatta dikey-yatay modlar arasında geçiş yaparak, mükemmel görüntüleme açısını bulabilmesine imkan veriyor.

Samsung'un yüksek çözünürlüklü monitör serisi, çeşitli model, boyut seçenekleri ve özelliklerle satışa sunuluyor.

Samsung, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung, yeni yüksek çözünürlüklü monitör serisini piyasaya sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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