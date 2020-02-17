Samsunlu ailenin yardım çığlığı - Son Dakika

Samsun'da eşi ve 2 çocuğunun hastalıkları nedeniyle çalışamayan baba, aldığı 900 TL engelli maaşı ile ailesini hayatta tutmaya çalışıyor.



Samsun'un Atakum ilçesinde bir binanın bodrum katında yaşamlarını devam ettiren Alkan ailesi, birçok hastalık ile mücadele ediyor. 2 çocuk annesi Hülya Alkan lösemi hastalığının bir çeşidi olarak gösterilen Hücre hastalığı ile yaşam savaşı verirken, 6 yaşındaki kızları Azra Alkan'da konuşma geriliği, 10 yaşındaki oğulları Kıvanç Alkan ise boynunda bulunan sinir damarlarını kopuk olmasından dolayı sol kolunu kullanamıyor. Baba Ali Alkan, eşi ve çocuklarının hastalıkları nedeniyle hastane ve ev arasından mekik dokurken, aylık 900 TL engelli maaşı ile geçinmeye çalışıyor.



Eşinin ve çocuklarının tedavi masraflarının 100 bin TL'yi bulduğunu belirten Baba Ali Alkan, "Eşim hücre hastası, lösemi hastalığının bir çeşidi, her akşam trombosit alması gerekiyor. Doktorlar bu şekilde çok fazla ömrünün olmadığını söyledi. Çocuklar fakültenin acilinde büyüdü. Ben çalışamıyorum evde eşime bakmak zorundayım. Oğlumun fizik tedavisi için buradaki hastaneler aylık 5 bin TL para istiyor. Eşimin bir ilacı 3 bin 500 TL. Kızım 6 yaşında ve konuşma geriliği var. Tedavi ettiremiyorum onun da seansları aşırı pahalı. Aylık 900 TL engelli maaşı alıyoruz. Maaşın 400 TL'si ev kirasına geri kalan elektrik su ısınma ve yemek giderine gidiyor. Çaresiz durumdayım. Ailemin tedavileri mevcut. Ama tek başımayım. Çalışma imkanım olsa çalışabilirim ama ailemden ötürü çalışamıyorum" dedi. - SAMSUN