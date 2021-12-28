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Samsunlu çiftin 'dördüz' bebek mutluluğu - Son Dakika

Samsunlu çiftin 'dördüz' bebek mutluluğu

28.12.2021 11:12
Samsunlu çiftin 'dördüz' bebek mutluluğu

Samsun'da yaşayan Fatih (36) ve Şeyda (34) Himmetoğlu çiftinin 2 kız, 2 erkek olmak üzere dördüz bebekleri dünyaya geldi.

Samsun'da yaşayan Fatih (36) ve Şeyda (34) Himmetoğlu çiftinin 2 kız, 2 erkek olmak üzere dördüz bebekleri dünyaya geldi. Himmetoğlu ailesi, prematüre olarak doğan ve şu anda 3 aylık olan bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Dördüz bebek doğumu, tıpta 500 bin canlı doğumda 1 görülen nadir durumlardan biri olarak kabul ediliyor. Samsun'da da tıp dünyasında nadir karşılaşılan bu doğumlardan biri yaşandı. Fatih ve Şeyda çiftinin; Betül, Hatice Feyza, Mehmet Semih, Ahmet Sufi, isimlerinde 2 kız, 2 erkek dördüz bebekleri dünyaya geldi. Doğduklarında 1 kilo 200 gram ile 1 kilo 500 gram arasında olan prematüre bebekler VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde yapılan yoğun bakım tedavisi ve doktorların yakın takibi ile sağlıklarına kavuştu. Himmetoğlu çifti, üçüncü aylarında bebeklerini kucaklarına aldı. Ayrıca bir de erkek çocukları bulunan aile ilk kez dördüz bebek haberini aldıklarında birçok farklı duyguyu bir arada yaşadıklarını söyledi.

"İKİNCİ BEBEĞİM OLSUN İSTİYORDUM AMA ALLAH DÖRDÜNÜ BİRDEN NASİP ETTİ"

Doğum sürecini anlatan anne Şeyda Himmetoğlu, "Bir çocuğumuz vardı. İkinci çocuğumu düşünüyordum. Rutin kontrollerimizin yapılması için doktora gittik. Tedaviden sonra doktor bey 2'nci ayda gelmemi istedi. Gittiğimde ise hamile olduğumu öğrendim. İlk gittiğimde 4 çocuğu da ultrasonda gördük. İkinci hafta 3 çocuk görülebildi. Sonraki hafta gittiğimizde ise dört bebeğimiz de bize tekrardan göründü ve süreç normal bir gebelik gibi devam etti. Gebelik sürecinin normal gebelikten tek farkı, üçüncü ile beşinci ayı yaşamak. Beşinci ayda, yedinci ayın doğum ağırlığını taşımaktı. Bunun dışında son 2 haftayı saymazsak, çok ağır bir gebelik yaşamadım. Çocuklarımızın kiloları 1,2 kg ile 1,5 kg arasındaydı. 2'si kız, 2'si erkek. Doğduklarında kızlar daha sağlıklıydı. Erkeklerden biri yoğun enfeksiyon ile doğmuştu. Üçüncü aya yaklaşırken hepsini evimize sağlıkla götürdük. İkinci bebeğim olsun istiyordum ama Allah dördünü birden nasip etti. Bir dördüze sahip olmak hayali bile zor bir düşünceydi ama çok çabuk benimsedik" dedi.

"DÖRDÜZ BEBEK SAHİBİ OLMAK HEYECAN VERİCİ"

Birçok farklı duyguyu bir arada yaşadığını belirten baba Fatih Himmetoğlu ise "Sevinç ve mutluluğu hep bir arada yaşıyoruz. Anne ve bebeklerin sağlığı konusunda biraz endişe yaşadık ama hastane çalışanları, doktorlar, sağlık personelleri ve yakın çevremizin desteklerini hep yanımızda hissettik. İlk öğrendiğimde tüm duyguları aynı anda hissettim. Kendi kendime nasıl olacak dedim. Çok nadir bir durumdu çünkü. Ama sonunda 2'sinin kız, 2'sinin erkek olması da çok güzel oldu" diye konuştu.

"EN SON 2011 YILINDA GÖRMÜŞTÜM"

VM Medical Park Samsun Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Didem Cemile Yeşilırmak, "Himmetoğlu ailesinin dördüzleri 30'uncu gebelik haftasında dünyaya geldi. Aslında bizim için de sürpriz oldular. İlk kez dördüz ve prematüre olacaklarını duyduğumuz zaman gerçekten endişelendik. Çünkü bu olay ciddi bir donanım ve hazırlık gerekiyor. Çok şükür ki ünitemiz bu tür karmaşıklara alışkındı, daha da öncede bu konuda tecrübelerimiz vardı. Çok şükür, bebeklerimizin doğumunu başarı ile gerçekleştirdik. Tabii ki 1,2 kilogram ile 1,5 kilogram arası 4 bebek olunca 3'ü yaklaşık bir buçuk ay, doğumu başlatan sonuncu bebeğimiz ise 2 buçuk ay hastanede yattı" ifadelerini kullandı.

Dördüz bebek doğumunun çok sık gördükleri bir durum olmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Didem Cemile Yeşilırmak, "Dördüz bebek doğumu, 500 bin canlı doğumda bir görülüyor. Yardımcı üreme teknikleri, bir takım tedaviler yaklaşık 400 kat çoğul gebelik görülme sıklığı artıyor. Hem anne için sıkıntılar var hem de dünyaya gelecek çocuklar için sıkıntılar var. Çoğul gebelikler erken doğum riskini artırıyor. Annede de gebelik zehirlenmesi dediğimiz preeklampsi ve gebelik diyabeti tehlikesini artmaktadır. Ancak çoğul gebeliklerde de iyi bir gebelik takibi ve bakımla tam donanımlı bir hastanede sağlıklı bir yaşam mümkün olabiliyor. Çok şükür, Himmetoğlu bebeklerimizde de öyle oldu. Organize olarak, onları çok iyi takip ederek hem kadın doğum ekibi hem de yeni doğan ekibi olarak bebeklerimizi sağlıkla bugünlere getirdik. Ben dördüz doğumu en son 2011 yılında görmüştüm Samsun'da" şeklinde konuştu.

(Furkan Abrek Ünal/ İHA)

Samsunlu çiftin 'dördüz' bebek mutluluğu
Samsunlu çiftin 'dördüz' bebek mutluluğu
Samsunlu çiftin 'dördüz' bebek mutluluğu
Samsunlu çiftin 'dördüz' bebek mutluluğu

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Gebelik, Samsun, Doğum, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsunlu çiftin 'dördüz' bebek mutluluğu - Son Dakika


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