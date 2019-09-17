Samsunlu çocuklar, LEGO'nun renkli dünyasında buluştu

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), çocukları; modern çağın en eski oyuncaklarından LEGO ile buluşturdu. Minik ziyaretçiler, 10 gün boyunca unutulmaz anılar yaşarken, onları izleyen aileleri de çocukluklarına döndüler.



Ninjago ve Friends temalı oyuncakların yer aldığı etkinlik alanında 10 gün süren LEGO Festivali, her gün 12.00-20.00 saatleri arasında 4 yaş ve üstü çocukları konuk etti.



LEGO'ların büyülü dünyasında gezintiye çıkan çocuklar, eğlenmenin yanı sıra el ve zihinsel becerilerini geliştirip, yeteneklerini keşfetme imkanı buldular. Paylaşmayı öğrenen, yeni arkadaşlıklar kuran ve çocukluklarını doya doya yaşayan minik ziyaretçiler, festivalin bitmesini hiç istemediler.



Piazza'nın minik konukları, Dev LEGO heykelleri ve LEGO'lardan yapılan birbirinden ilginç Ninjago ve Friends temalı oyuncakların eşlik ettiği etkinlik alanında unutamayacakları çocukluk anıları yaşadılar.



Etkinliğe, Danışma Birimine başvurup, Piazza Club başvuru formunu dolduran tüm ziyaretçilerin çocukları ücretsiz katıldı. - SAMSUN