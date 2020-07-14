Samsunlu fizik öğretmeni kitap bağışı için şarkı yaptı: "Bize her yer F=ma" - Son Dakika

Samsunlu fizik öğretmeni kitap bağışı için şarkı yaptı: "Bize her yer F=ma"

Samsun'da 16 yıldır fizik öğretmenliği yapan Atalay Solmaz, 'Fizik Minibüsü' ismini verdiği minibüsü ile ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak ücretsiz kitap dağıtıyor.

Samsun'da 16 yıldır fizik öğretmenliği yapan Atalay Solmaz, 'Fizik Minibüsü' ismini verdiği minibüsü ile ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak ücretsiz kitap dağıtıyor. Pandemi dolayısıyla bağışların düşmesi üzerine Bülent Serttaş'ın 'La Bize Her Yer Ankara' eserinin üzerine kendi sözlerini yazarak bir şarkı yapan Solmaz, farkındalık oluşturmak istiyor.

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Özel bir eğitim kurumunda fizik öğretmenliği yapan 37 yaşındaki Atalay Solmaz, yapmış olduğu şarkı ile herkesin beğenisi topluyor. Kurum veya insanlardan aldığı kitaplar Türkiye'nin dört bir tarafına dağıtan Atalay Solmaz, pandemi dolayısıyla kitap bağışının düştüğünü söyledi. Bunun üzerine Şarkıcı Bülent Serttaş'ın 2013 yılında çıkardığı bir şarkıdan ilham alarak fizik terimlerden oluşan bir şarkı yazan Solmaz, tekrar eski günlerindeki gibi kitap bağışı almak ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyor.


"Köy okullarından bir çok talep var"


Pandemi sürecinde sonra yapılan bağışlarda azalma olduğunu söyleyen Atalay Solmaz, "Öğrenciler ile yüz yüze görüşmelerimizde bitti. Sosyal medya üzerinden soru çözümü yapıyorum ve insanların kitap taleplerini alıyorum. Köy okullarından birçok talep geliyor. Doğudaki birçok köyden talep var. Biz bunu karşılayamıyoruz. Bundan dolayı farkındalık oluşturmak için bir şarkı yazdım. Eğlenceli oldu. 7 yıl önce şarkıcı Bülent Serttaş'ın yapmış olduğu klibi bir ay içerisinde dinlerken bir melodi yakaladım. Arabada giderken birden aklıma geldi ve yazdım. Sonra şarkıyı stüdyoda söyleyince güzel oldu. Farkındalık oluşturmak için Bülent Serttaş'a ulaşmak istiyorum" diye konuştu.


Şarkı sözleri ise şu şekilde:


Çözene dur demeyiz/ Soru sormak sırayla/ Kuvvetten kazanç sağlar/ Hareketli makara/ Çukur, tümsek, yansıma, paralel gelir aynaya/ Odak merkez fark etmez/ Bize hepsi F = ma mıknatısın çekişi/ Reostanın direnci/ Her zaman sıkıntıdır/ Vektörün bileşeni/ Işık bu camdan geçer/ Onun işi kırılma/ Fizik minibüsünde tüm kitaplar bedava. - SAMSUN

Bülent Serttaş, Solmaz, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Samsunlu fizik öğretmeni kitap bağışı için şarkı yaptı: 'Bize her yer F=ma' - Son Dakika
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