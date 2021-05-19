Samsunlu gençlerden 19 Mayıs'a özel klip - Son Dakika

Samsunlu gençlerden 19 Mayıs'a özel klip

19.05.2021 12:57

Samsunlu gençlerden 19 Mayıs'a özel klip Samsun'da Sivil Yaşam Derneği üyesi gençleri tarafından Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir klip hazırlandı.

Samsunlu gençlerden 19 Mayıs'a özel klip

SAMSUN - Samsun'da Sivil Yaşam Derneği üyesi gençleri tarafından Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir klip hazırlandı. Sözleri ve müziği tamamen gençlere ait olan eser, herkesin beğenisini topladı.

Kuruluşundan itibaren siyasi olmayan bir çizgide, tamamıyla bilimsel ve kanıta dayalı uygulamalarla, 16-29 yaş aralığında yer alan tüm gençlerin, liderlik potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri bir platform olarak hizmet veren Sivil Yaşam Derneğifaaliyetlerine devam ediyor. Sivil Yaşam Derneği Samsun Yerel Kurulu ise başlatmış olduğu "Umudun Bittiği Yerde Mücadele Başlar" projesi kapsamında 1 sene süren bir süreç içerisinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına özel bir klip hazırlandı. Klipte dernek üyelerinin yanı sıra Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de yer aldı. Samsun'un Milli Mücadele ruhunu yansıtacak mekanlarda çekilen görüntüler herkes tarafından takdirle karşılandı.

"Biz gençlerin çabaları sonucu her şeyi başarabildiklerini görmek bizim için çok gurur vericidir"

Proje hakkında bilgi veren SİYAMDER Samsun başkanı Ayşen Gürsoy, "Geçen sene 'Umudun Bittiği Yerde Mücadele Başlar' projemizle bizi çok geliştirecek bir yolculuğa çıktık. Bu proje ile gençlerin; 19 Mayıs 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından Samsun'da başlatılan Kurtuluş Mücadelesini daha yakından bizzat Samsun'da gezerek ve konferanslarda dinleyerek öğrenmelerini sağlamak yolunda çalışmalarda bulunduk. Bu proje kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde ve farklı üniversitelerde farklı bölümlerde okuyan Sivil Yaşam Derneği gönüllülerimizle söz ve müziği bizzat bize ait olan bir marş yazdık ve daha sonrasında bu marşı birçok sponsorumuz ile hayata geçirdik. 19 Mayıs gibi gençler için çok önemli bir günde; yine gençler olarak çabalarımızın sonucunu görmek ve biz gençlerin çabaları sonucu her şeyi başarabildiklerini görmek bizim için çok gurur vericidir. Umuyorum ki gençler umutlarını kaybettikleri her anda mücadele duygusuyla, pes etmeyerek, ellerinden geleni yapacaklardır. Çünkü biz her türlü mücadeleye ev sahipliği yapmış bir milletin evlatlarıyız. Biliyoruz ki dinlenmek üzere yola koyulanlar asla yorulmazlar" dedi.

Samsunlu gençlerden 19 Mayıs'a özel klip
Samsunlu gençlerden 19 Mayıs'a özel klip
Samsunlu gençlerden 19 Mayıs'a özel klip
Samsunlu gençlerden 19 Mayıs'a özel klip

Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Mayıs, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Samsunlu gençlerden 19 Mayıs'a özel klip - Son Dakika


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