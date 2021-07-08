Samsunlu güreşçiler Kırkpınar'da boy göstermek üzere yola çıktı

Edirne'de 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde boy gösterecek Samsunlu güreşçiler yola çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl ara verilen Türk güreşinin en büyük organizasyonu olarak kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yarın başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak bilinen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin geçmişin emanetini geleceğe taşımanın gururuyla bir kez daha pehlivanları kardeşlik, centilmenlik ve yiğitlik düsturuyla buluşturacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş, sporculara başarı dileyerek, "Sizler geleceğimizin teminatı olacaksınız. Kırkpınar'da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'in de sizlere çok selamı var." ifadelerini kullandı.

Güreşçiler, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait otobüsle Edirne'ye gitmek üzere yola çıktı.

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