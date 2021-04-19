Samsunlu iş adamından Merkez OSB'ye cami - Son Dakika

Samsunlu iş adamından Merkez OSB'ye cami

19.04.2021 14:20
Samsunlu iş adamından Merkez OSB'ye cami, System.String[]

Samsunlu iş adamı Kadir Beytekin, fabrikasının da bulunduğu Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) babası Servet Beytekin'in adını taşıyacak bir cami yaptırma işini üstlendi.

Samsunlu iş adamı Kadir Beytekin, fabrikasının da bulunduğu Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) babası Servet Beytekin'in adını taşıyacak bir cami yaptırma işini üstlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin, babası Servet Beytekin adına Samsun Merkez OSB'de cami yaptıracak. Cami yaptırma işinin protokolü önceki gün Samsun Merkez OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı'nda törenle imzalandı. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Merkez OSB Müteşebbis Heyet üyeleri ve adı camide yaşayacak Servet Beytekin'in hazır bulunduğu törende protokole aynı zamanda Samsun Merkez OSB'nin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile Seral Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Beytekin imza attı.

Beytekin'e teşekkür etti

İmza töreninde konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, iş adamı Kadir Beytekin'e hayırseverliğinden dolayı teşekkür etti. Caminin sosyal tesisler alanı içerisinde imara ayrılan 9 bin metrekare alan üzerine yapılacağını söyleyen Vali Zülkif Dağlı, "Merkez Organize Sanayi Bölgemiz, ülkemizin üretimine, istihdamına katkı sunan şehrimizin lokomotifi konumunda. 103 sanayi parselinin bulunduğu sanayi bölgemiz yaklaşık 7 bin kişiyi istihdam ediyor. Öncelikli bu organize sanayi bölgesinin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen, katkı sağlayanları kutluyorum. Cami önemli bir eksiklikti. Manevi değeri yüksek olan böylesi güzel hayır işini üstlenen değerli iş insanımız Kadir Beytekin'e çok teşekkür ediyorum. Kendisinden Allah razı olsun. İnşallah bir yıl sonra bugün protokolünü imzaladığımız camiyi hizmete açacağız" dedi.

Bir yıl sonra ibadete açılacak

Hayırlı bir işe vesile olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Kadir Beytekin ise, "Bugünlere gelmemizde babam Servet Beytekin'in emeği çok büyük. Ondan aldığımız bayrağı daha yukarılara taşımak adına çalışıyoruz. Firmamız bugün 30 bin metrekare kapalı alandaki fabrikasında, çoğu kadın olmak üzere 600 çalışanımızla, yüksek kalite standardıyla ev, otel ve hastane tekstili ürünlerimizle dolgu malzemesi üretimi yapan Türkiye'nin sayılı şirketleri arasında. Bir taraftan iş hedeflerimizi gerçekleştirip, ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine, istihdamına katkı sağlamaya çalışırken, diğer taraftan da sosyal sorumluluk bilinciyle toplumumuzun saadetine, esenliğine katkıda bulunmak için çaba gösteriyoruz. Bugün protokolünü imzaladığımız cami de bu projelerimizden biri. Değerli babam Servet Beytekin'in adını taşıyacak olan camimiz inşallah bir yıl sonra tamamlayarak ibadete açılacak" diye konuştu. - SAMSUN

Samsunlu iş adamından Merkez OSB'ye cami
Samsunlu iş adamından Merkez OSB'ye cami

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Samsunlu iş adamından Merkez OSB'ye cami - Son Dakika


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