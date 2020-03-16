Samsunlu kadın basketçilerden Başkan Hürriyet'e büyük ilgi - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsunlu kadın basketçilerden Başkan Hürriyet'e büyük ilgi - Son Dakika Spor

Samsunlu kadın basketçilerden Başkan Hürriyet'e büyük ilgi

6 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi İzmit Belediyespor-Samsun Canik Belediye karşılaşmasının ardından, Samsun ekibini soyunma odasında ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Samsunlu kadın basketçilerden Başkan Hürriyet'e büyük ilgi, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi İzmit Belediyespor- Samsun Canik Belediye karşılaşmasının ardından, Samsun ekibini soyunma odasında ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, büyük bir ilgiyle karşılaştı.


İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, hafta sonu İzmit'te konuk ettiği Samsun Canik Belediye takımını 83-54 mağlup etti. Maçı tribünden izleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, maç sonrası ligden düşmesi kesinleşen Samsun Canik Belediye takımını ziyaret ederek, moral verdi. "Bir Kocaelispor taraftarı olarak ligden düşmenin ne demek olduğunu en iyi biz anlarız" diyen Başkan Hürriyet, haftalar önce ligden düşmesi kesinleşmesine rağmen, sahadaki mücadelesine devam eden Samsunlu oyuncuları kutladı.


Samsunlu basketbolcular ise maçtan önce kendi aralarında Başkan Hürriyet hakkında konuştuklarını belirterek, "Başkanım sizi sosyal medyadan sürekli takip ediyoruz. Biz gerçekten size hayranız. Maçtan önce kendi aramızda sizin hakkınızda konuştuk. Bizi ziyaret etmenizden dolayı çok mutlu olduk. Özellikle hayvan hakları ve verdiğiniz mücadele için size çok teşekkür ediyoruz. Kadın olarak, kadınlara çok iyi bir örneksiniz. Sizinle gurur duyuyoruz. İnşallah çok başarılı olursunuz, her şey gönlünüzce olur" dedi.


Başkan Hürriyet ise, bu dileklerinden dolayı Samsunlu oyunculara teşekkür ederek, tüm Samsun halkına selamlarını yolladı. - KOCAELİ

Hürriyet, Samsun, İzmit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu         
22:15
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın         
20:36
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı         
14:31
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
12:10
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında         
11:45
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:26:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsunlu kadın basketçilerden Başkan Hürriyet'e büyük ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]